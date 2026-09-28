Belmont Cameli y Ella Bright se han convertido en los actores revelación más aclamados del momento después de su aparición en Off Campus, la serie de Prime Video basada en la serie de libros de Elle Kennedy. Los artistas interpretan a Garrett Graham y Hannah Wells, respectivamente, y aunque en la trama de Off Campus tienen un romance, en la vida real se han convertido únicamente en grandes amigos. Sin embargo, hace algunas semanas los fans de la serie comenzaron una polémica relacionada con una supuesta enemistad entre Belmont y Ella tras darse cuenta de que éleliminó varias fotos de ella de Instagram.

Según información de Just Jared, Belmont eliminó o archivó varias publicaciones de la gira promocional de Off Campus, incluyendo fotografías junto a Ella en programas como The Today Show y The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, así como su portada conjunta para PopSugar y algunas imágenes de la premiere en Brasil. Pero ¿qué está pasando realmente entre ellos?

Los protagonistas de Off Campus finalmente hablan sobre su supuesta enemistad

Ella y Belmont aparecieron juntos en los MTV VMAs 2026 el pasado 27 de septiembre, donde no solamente caminaron por la alfombra y presentaron juntos, sino que finalmente hablaron directamente sobre las especulaciones de que su amistad se había terminado. Y tenemos noticias para quienes ya habían construido toda una teoría de conspiración: no parece existir ninguna enemistad.

Durante los VMAs, Ella contó cómo reaccionaron ella y Belmont cuando comenzaron a encontrarse con las teorías de una rivalidad entre ellos en redes. Mientras internet estaba convencido de que no se soportaban, ellos estaban sentados juntos leyendo los rumores desde sus teléfonos.

“Es muy gracioso”, explicó Ella a Entertainment Tonight, antes de contar que pasa sus días de rodaje junto a Belmont y que incluso comentaban entre ellos las cosas que encontraban online. La actriz dejó claro que ella y su coprotagonista son muy cercanos: “Es uno de mis mejores amigos. No necesita saberlo, pero es el mejor”.

Por su parte, Belmont coincidió con lo que dijo la actriz: “Me río cada vez que los escucho. Me da gusto poder acabar con esos rumores. Ella y yo somos extremadamente cercanos. Es la mejor.”

Entonces, ¿por qué desaparecieron las fotografías?

Ella también habló sobre el detalle que alimentó buena parte de las teorías. Cuando le preguntaron por las publicaciones eliminadas o archivadas, respondió con humor:

“Dios no permita que quiera un Instagram estético.”, dijo con humor, restándole importancia al hecho de que Cameli borró algunas de sus publicaciones con ella.