Coachella 2026: Cómo y a qué hora ver el festival en YouTube

Querida, te tengo una noticia: el mejor boleto del festival es el tuyo. Coachella 2026 viene con una producción de streaming nunca antes vista y no queremos que te pierdas ni un segundo del look de Sabrina Carpenter o el performance histórico de Karol G. Saca los glitters, descorcha el vino y guarda esta lista, porque aquí tienes tu pase VIP digital.

Lo que ya es un hecho

YouTube es la casa oficial. La plataforma mantiene su contrato de exclusividad con Goldenvoice, la productora del festival, para ser la única vía de streaming oficial. Es un hecho que el canal oficial de Coachella en YouTube será tu centro de mando. Dos fines de semana de música. La transmisión cubrirá tanto el Weekend 1, del 10 al 12 de abril, como el Weekend 2, del 17 al 19 de abril. Acceso gratuito. No necesitas suscripciones especiales ni pagos adicionales; el acceso al livestream es libre para todos los usuarios.

Lo que esperamos según la experiencia

Coachella 2026 viene con una producción de streaming nunca antes vista y no queremos que te pierdas ni un segundo. Getty Images

Multiview y múltiples canales. Basándonos en las innovaciones tecnológicas que YouTube presentó en los últimos dos años, es muy probable que volvamos a ver hasta 6 señales simultáneas y la opción Multiview para ver 4 escenarios a la vez en “Smart TVs”. Sin embargo, estamos a la espera de que la plataforma confirme si habrá nuevas funciones para este 2026.

Basándonos en las innovaciones tecnológicas que YouTube presentó en los últimos dos años, es muy probable que volvamos a ver hasta 6 señales simultáneas y la opción para ver 4 escenarios a la vez en “Smart TVs”. Sin embargo, estamos a la espera de que la plataforma confirme si habrá nuevas funciones para este 2026. Los horarios de inicio. Históricamente, la transmisión en vivo suele arrancar alrededor de las 5:00 PM, hora de la CDMX. No obstante, esto depende del ajuste final de los escenarios y la logística del festival.

Históricamente, la transmisión en vivo suele arrancar alrededor de las 5:00 PM, hora de la CDMX. No obstante, esto depende del ajuste final de los escenarios y la logística del festival. El lineup por día. Sabemos quiénes son los headliners y los horarios en los que tocan, pero el orden exacto para la versión digital aún está por confirmarse.

Sabemos quiénes son los y los horarios en los que tocan, pero el orden exacto para la versión digital aún está por confirmarse. Coachella es famoso por sus “horarios fantasma”. A veces, un artista se retrasa o hay un invitado sorpresa que cambia todo el calendario del streaming. ¡Mantén las notificaciones del canal de YouTube encendidas para no perderte las sorpresas de último segundo!

Dato Cosmo

Corre el fuerte rumor de que Taylor Swift podría ser la invitada de Sabrina Carpenter. Además, los asistentes podrán disfrutar de la premiere exclusiva de la tercera temporada de “Euphoria”, ya que será proyectada durante el festival.

El festival más grande del mundo está a un clic de distancia. Quédate atenta a nuestras redes porque en cuanto Coachella libere los horarios digitales oficiales, serás la primera en tenerlo aquí.