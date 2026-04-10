Coachella 2026: Horarios oficiales y guía definitiva para verlo en YouTube

Bestie, cancela todos tus planes de viernes a domingo porque el “sillón-chella” (LOL), es oficialmente el único lugar donde queremos estar. Olvida los rumores y las teorías de conspiración; ya tenemos los horarios reales y te aviso que las desveladas van a valer totalmente la pena. Saca la agenda y empieza a anotar, porque aquí está tu pase libre al desierto.

El lineup del escenario principal (Coachella Stage)

Si quieres estar en el ojo del huracán, estos son los horarios (PDT) que no puedes ignorar en el canal principal de YouTube:

Viernes 10 de abril:

Teddy Swims: 5:30 PM - 6:20 PM

5:30 PM - 6:20 PM The xx: 7:00 PM - 7:55 PM

7:00 PM - 7:55 PM Sabrina Carpenter: 9:05 PM - 10:35 PM

9:05 PM - 10:35 PM Anyma Presents ÆDEN: 12:00 AM - 1:00 AM

Sábado 11 de abril:

Addison Rae: 5:30 PM - 6:20 PM

5:30 PM - 6:20 PM GIVĒON: 7:00 PM - 7:50 PM

7:00 PM - 7:50 PM The Strokes: 9:00 PM - 10:10 PM

9:00 PM - 10:10 PM Justin Bieber: 11:25 PM - 12:55 AM

Domingo 12 de abril:

Wet Leg: 4:45 PM - 5:30 PM

4:45 PM - 5:30 PM Major Lazer: 6:10 PM - 7:10 PM

6:10 PM - 7:10 PM Young Thug: 7:50 PM - 8:40 PM

7:50 PM - 8:40 PM Karol G: 9:55 PM - 11:55 PM

Joyas de los escenarios alternativos

Outdoor Theatre: No te pierdas a Lykke Li (Viernes, 5:20 PM), Labrinth (Sábado, 8:30 PM) y el gran cierre con BIGBANG (Domingo, 10:30 PM).

No te pierdas a (Viernes, 5:20 PM), (Sábado, 8:30 PM) y el gran cierre con (Domingo, 10:30 PM). Sahara Tent: El lugar del baile con HUGEL (Viernes, 4:50 PM), REZZ (Sábado, 9:10 PM) y Kaskade (Domingo, 10:45 PM).

El lugar del baile con (Viernes, 4:50 PM), (Sábado, 9:10 PM) y (Domingo, 10:45 PM). Mojave: Para el vibe alternativo con Moby (Viernes, 8:10 PM), Jack White (Sábado, 4:00 PM) e Iggy Pop (Domingo, 7:10 PM).

Tip Cosmo

De acuerdo con la información oficial compartida por YouTube y Coachella, los horarios mostrados están en PDT (Pacific Daylight Time). Si estás en la CDMX, recuerda que vas una hora adelantada (ej. si algo empieza a las 9:00 PM allá, aquí son las 10:00 PM).

¡Ojo con el escenario QUASAR! Este año tiene sets extendidos de 2 a 3 horas con leyendas como Fatboy Slim el domingo. Es el plan perfecto si quieres dejar la música de fondo mientras haces tu rutina de domingo.

El desierto está a un clic de distancia y nosotras ya tenemos el drink listo.