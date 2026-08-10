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¿Ozempic cambia tus antojos? Esto pasa con el hambre cuando lo tomas

¿Ozempic reduce los antojos? Esto es lo que se sabe sobre el efecto del medicamento en el hambre y la saciedad

Agosto 10, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
¿Ozempic cambia tus antojos? Esto pasa con el hambre cuando lo tomas

¿Ozempic cambia tus antojos? Esto pasa con el hambre cuando lo tomas

Getty Images

Cada vez son más los términos que se viralizan alrededor de Ozempic, como Ozempic face, Ozempic feet y Ozempic butt, expresiones que hacen referencia a los cambios visibles que algunas personas pueden experimentar en distintas partes del cuerpo durante un proceso de pérdida de peso. Sin embargo, la conversación sobre este medicamento también ha llegado a la mesa y al plato, pues cada vez se habla más de cómo puede modificar el hambre, la saciedad y los antojos.

Ozempic contiene semaglutida, un fármaco que pertenece a la familia de los agonistas del receptor GLP-1. Esta sustancia actúa sobre mecanismos relacionados con el control de la glucosa y también puede influir en la regulación del apetito y la sensación de saciedad.

Por eso, una de las preguntas que más curiosidad ha generado desde que estos medicamentos se popularizaron es: ¿Ozempic realmente hace que desaparezca el hambre?

Te puede interesar: Ozempic y sus efectos secundarios: ¿la droga para bajar de peso está envejeciendo la cara de Hollywood?

¿Qué es el Ozempic face?

¿Qué es el Ozempic face?

Getty Images

¿Por qué Ozempic puede quitarte las ganas de comer?

La respuesta no es tan sencilla como decir que Ozempic “quita el hambre”. La semaglutida puede disminuir el apetito y aumentar la sensación de saciedad, por lo que algunas personas pueden sentir que se llenan más rápido, comen menos o tienen menos ganas de consumir determinados alimentos.

Esto también puede influir en los antojos, pues algunas investigaciones han encontrado una reducción en el deseo de determinados alimentos durante el tratamiento con Ozempic, incluidos los lácteos, salados, dulces y algunos productos ricos en grasa.

¿Todos los que toman Ozempic experimentan lo mismo?

No. La respuesta a la semaglutida puede variar de una persona a otra y también puede estar relacionada con factores como la dosis y el tiempo de tratamiento. Por eso, mientras algunas personas pueden notar una reducción importante del hambre o de determinados antojos, otras pueden experimentar cambios mucho más sutiles.

Recuerda que Ozempic es un medicamento de prescripción y no debe utilizarse únicamente para bajar de peso o disminuir la grasa corporal.

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Eurídice Aiymet Garavito García

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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