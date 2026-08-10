Ozempic antojos

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¿Ozempic cambia tus antojos? Esto pasa con el hambre cuando lo tomas
Wellness
¿Ozempic cambia tus antojos? Esto pasa con el hambre cuando lo tomas
¿Ozempic reduce los antojos? Esto es lo que se sabe sobre el efecto del medicamento en el hambre y la saciedad
Agosto 10, 2026
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Gabriela Velasco Ceja