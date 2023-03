Hola, soy Regina Carrot, tu Cosmo Coach... me encanta responder las preguntas que me mandan y esta resonó mucho conmigo.

Uno de los errores más grandes que cometemos es quedarnos con personas que no nos respetan o no nos dan nuestro lugar. Ese famoso “amor a medias”, donde a medias se van quedando tus sueños y a medias van quedándose tus ganas de ser feliz.

Entonces, ¿por qué nos quedamos con gente que no nos da nuestro sitio? Muy fácil: nos sentimos seguras con lo que tenemos y preferimos un amor a medias a no tener nada. Pero de lo que debes darte cuenta es que si no comienzas a darle más valor a tu amor propio y dignidad, poniendo un alto y límites a lo que no te hace bien o no te merece, entonces siempre tendrás ese vacío emocional. Por eso, para elevar la percepción de lo que mereces tienes que hacer cuatro cosas.

¿Cómo elevar nuestra percepción de lo que merecemos?

RECONOCE QUIÉN ERES

Se dice fácil, pero con la cabeza en alto eres una mujer imparable y auténtica. Date cuenta de que no hay nadie más como tú, que ese es tu superpoder y tú solo te rodeas de superhéroes y superheroínas iguales a ti. ¿Cuáles son esas cualidades tuyas que te hacen tan auténtica y diferente de los demás? Tú brillas por ti misma, y cuando mires ese esplendor que das a todos al llegar a un lugar notarás que, por consiguiente, elevas tu percepción de lo que mereces; entonces lo pides y recibes.

CUIDA CÓMO TE HABLAS

Eres un reflejo eterno en todas tus decisiones, conversaciones y acciones del día. Como te expresas de otros lo haces de ti, y si escuchas tu voz interna sabrás lo que piensas de ti. Es más, te hago una pregunta muy sencilla: si fueras otra persona, ¿andarías contigo misma? Quiero que te contestes con la verdad. Sé que tal vez respondas que no, y está bien: significa que necesitas ser más compasiva, amable y amorosa contigo misma.

VALORA AQUELLO QUE SÍ TIENES

Para atraer abundancia a tu vida, tú misma tienes que ser abundancia. Mira alrededor todo lo que has logrado y lo bueno que te ocurre (aunque lo malo también tiene su lado positivo). Esto va ligado a la gratitud que demuestras ante las cosas más pequeñas en tu vida; por eso, cuando elevas la percepción de lo que mereces, reconoces no solo lo que eres y quien eres, sino también lo que no quieres ser ni tener cerca de ti. Te recomiendo que todos los días agradezcas por tres cosas que valoras en tu vida; la primera puede ser tu propia existencia.

SONRÍE, POR LO MENOS, 10 VECES AL DÍA

Está comprobado científicamente que entre más rías te sentirás con un mejor estado de ánimo. Al hacerlo, no nada más es para ti misma, también para la vida. Esto te facilita sentirte como una persona feliz capaz de atraer relaciones y situaciones sanas, buenas amistades y círculos que de verdad te aporten. Recuerda que todo aquello que tienes en la vida es un reflejo de quién eres. Si tú no eres amor, no puedes darlo ni mucho menos recibirlo. Depende de nosotras elevar nuestros estándares para obtener una vida increíble. Así que si sientes que estás en una “zona de confort” en tus relaciones, amor propio y en el área laboral, trabaja en estas cuatro herramientas poderosísimas para cambiar tu rumbo y elevar la percepción que tienes de ti misma, porque así llegarán cosas mejores a tu mundo. Tú las atraes y creas.

Y como siempre, me encanta ser tu coach de vida y abundancia aquí en Cosmopolitan. Piérdele el miedo a volver a enamorarte de ti y de tu vida: no estás sola, me tienes a mí para guiarte de la mano en tu proceso. Nos vemos en la próxima edición para seguir respondiendo tus preguntas. Te mando un abrazo.