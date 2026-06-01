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Equidad

¿Por qué las mujeres más brillantes y de alto rendimiento suelen permanecer más tiempo en trabajos tóxicos?

Las profesionales más exitosas no siempre abandonan primero los entornos tóxicos, debido a varios factores psicológicos.

Junio 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué las mujeres de alto rendimiento suelen permanecer más tiempo en trabajos tóxicos?

¿Por qué las mujeres de alto rendimiento suelen permanecer más tiempo en trabajos tóxicos?

Getty Images

Durante años se ha pensado que las profesionistas exitosas y de alto rendimiento, son quienes no temen a dejar lugares de trabajo tóxicos y poco saludables; sin embargo, nuevos estudios han demostrado que ocurre todo lo contrario.

De acuerdo con la psicología, muchas mujeres altamente capacitadas, ambiciosas y de alto rendimiento suelen permanecer más tiempo en empleos tóxicos que otros trabajadores, y esto se debe a un fenómeno curioso, pues el secreto de su éxito es también el que la encadena.

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¿Por qué las mujeres de alto rendimiento suelen permanecer más tiempo en trabajos tóxicos?

Lejos de tratarse de una falta de opciones, esta tendencia suele estar relacionada con características que, paradójicamente, también son responsables de su éxito profesional.

Ética profesional

Están convencidas de que entre más se esfuercen, su trabajo será más valorado y recompensado, además ven en los obstáculos y dificultades, oportunidades de crecimiento, y no señales de alerta para salir huyendo.

Son perfeccionistas y resilientes

El perfeccionismo puede llevarlas a percibir la renuncia como un fracaso, mientras que su alta resiliencia les permite soportar durante más tiempo situaciones laborales que afectan su bienestar físico y mental.

Lealtad

Suelen crear fuertes vínculos con sus compañeros de trabajo, y esto puede hacer que les sea más difícil tomar la decisión de abandonar su trabajo, porque generan un sentimiento de lealtad.

4 Estrategias para ser la mejor en tu trabajo

El tiempo invertido en la empresa

El esfuerzo invertido a lo largo de los años puede dificultar la decisión de dejar el puesto, piensan que es tiempo perdido que no recuperarán, además, muchas mujeres confían en que la situación laboral mejorará con el tiempo o con los cambios prometidos por la empresa.

Confunden resistencia con éxito

En ocasiones, mantenerse en un entorno tóxico se percibe como una muestra de fortaleza, cuando en realidad puede estar perjudicando su salud física y emocional.

Los expertos señalan que reconocer cuándo un trabajo ya no es saludable no es una señal de debilidad, sino una decisión estratégica que protege el bienestar y el desarrollo profesional a largo plazo.

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