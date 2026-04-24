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Equidad

El “Burnout” Femenino: Por qué las mujeres estamos más cansadas que nunca (y no es por falta de sueño)

Hablar de burnout femenino no es caer en la victimización, sino poner en evidencia un agotamiento crónico que atraviesa la vida cotidiana de muchas mujeres hoy en día.

Abril 24, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué es el "Burnout" femenino?

¿Qué es el “Burnout” femenino?

Getty Images

Especialistas en salud mental han advertido en los últimos años de un incremento significativo en los niveles de agotamiento entre las mujeres, pues va mucho más allá del cansancio laboral.

La organización del hogar y la planificación de la vida cotidiana, se han convertido en parte fundamental del día a día de las mujeres, incrementando significativamente los niveles de agotamiento de las mujeres, también conocida como “carga mental” o burnout femenino.

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¿Qué es el “Burnout” femenino?

Reconocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud e incluido en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), el burnout es un estado de agotamiento crónico que combina fatiga física, saturación emocional y una sensación persistente de no poder más.

En el caso de las mujeres, este estrés y cansancio se agrava por una presión silenciosa: cumplir con todo, hacerlo bien y no quejarse, porque ser profesionistas eficientes y exitosas, madres presentes, parejas disponibles, amigas atentas y más, es una obligación donde no está permitido fallar o parar.

¿Cómo saber si sufres del burnout femenino?

Durante años, el sacrificio femenino ha sido normalizado, incluso romantizado, pues estar cansada se convierte en parte del rol femenino y no en una señal de alerta, y por eso muchas mujeres minimizan su propio agotamiento o lo interpretan como una falla personal, cuando en realidad responde a un sistema de exigencias poco equilibrado.

Sin embargo, el burnout va más allá del cansancio, y puede manifestarse en irritabilidad, ansiedad, dificultad para concentrarse, problemas de sueño y una desconexión emocional progresiva que te lleva a vivir en piloto automático.

¿Cómo saber si sufres del burnout femenino?

¿Cómo saber si sufres del burnout femenino?

Getty Images

¿Cómo se soluciona el burnout femenino?

El burnout no se soluciona solo con cambios individuales; requiere transformaciones colectivas como redistribuir responsabilidades, cuestionar roles tradicionales y valorar el trabajo no remunerado, pero sobre todo, tomar cartas en el asunto y ayudar en las actividades del hogar.

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