¿Alguna vez te ha pasado que no puedes detener las lágrimas mientras te encuentras en una fuerte discusión? De acuerdo con la psicología, es normal que muchas personas experimenten esta situación, incluso cuando sienten enojo y no tristeza.

Los expertos señalan que más allá de lo que se suele pensar de que las lágrimas son una señal de debilidad, en este caso son una forma en la que el cuerpo procesa y libera emociones intensas como el estrés, frustración, enojo, miedo o impotencia.

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¿Por qué lloras cuando discutes?

Durante una discusión, el cuerpo puede liberar hormonas como la adrenalina y el cortisol, asociadas con el estrés y la tensión emocional, y cuando la frustración aumenta, las palabras no logran expresar todo lo que se siente o aparece la sensación de no ser escuchado, así es como el llanto puede surgir como una respuesta natural del organismo para liberar esa carga emocional y recuperar el equilibrio.

Además, el llanto puede ser una reacción física involuntaria, cuando las emociones alcanzan niveles elevados, el sistema nervioso busca una manera de recuperar el equilibrio, y las lágrimas pueden funcionar como una vía de regulación emocional.

¿Lloras durante una discusión? La psicología explica el verdadero significado Getty Images

¿Qué puede hacer cuando sientes ganas de llorar durante una discusión?

Los expertos recomiendan identificar qué emoción está detrás del llanto. A veces no se llora únicamente por el tema de la discusión, sino por heridas anteriores, cansancio acumulado o la sensación de no ser comprendido.

Tomarse unos minutos para respirar, ordenar los pensamientos y retomar la conversación cuando exista mayor calma puede ayudar a que el diálogo sea más efectivo.

Recuerda que llorar durante una discusión no es una señal de fragilidad, sino una respuesta emocional humana que revela la intensidad con la que una persona está viviendo ese momento.

Aprender a comprender esas lágrimas puede convertirse en una herramienta para mejorar la comunicación y las relaciones personales.

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