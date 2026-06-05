Junio no será un mes cualquiera, pues con todos los movimientos planetarios que están por ocurrir, la energía estará más sensible que nunca, lo que es ideal para trabajar tu propia energía, hacer una renovación y comenzar a manifestar.

Este mes contará con lunas, portales energéticos y un cambio de estación que marcará un antes y un después, no solo en la Tierra, sino también en nuestro interior, creando oportunidades únicas para aprovechar los próximos meses.

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Las fechas más poderosas de junio y sus rituales para aprovechar la energía

Si buscas conectar con tu intuición, renovar tu energía o simplemente dedicar un momento a la reflexión, estas son las siete fechas más poderosas de junio y los rituales que puedes realizar para aprovecharlas.

Portal energético del 6 de junio

En numerología, el número 6 está relacionado con el amor, la armonía y el equilibrio emocional, por eso, el portal 6/6 es considerado un momento ideal para fortalecer relaciones, sanar heridas afectivas y trabajar el amor propio.

Ritual: Enciende una vela rosa y escribe en una hoja aquello que deseas atraer a tu vida sentimental o emocional. Guarda el papel en un lugar especial durante el resto del mes.

Luna llena del 11 de junio

Las Lunas llenas simbolizan culminación, claridad y revelación, son momentos propicios para observar los resultados de lo que se ha sembrado durante semanas anteriores.

Ritual: Haz una lista de hábitos, pensamientos o situaciones que deseas liberar. Después, rompe el papel o quémalo de forma segura como símbolo de cierre.

Las 7 fechas más poderosas de junio y cómo aprovechar su energía con rituales Getty Images

Solsticio de verano del 20 de junio

Será el día más largo del año, mientras en el hemisferio norte marca el inicio oficial del verano y representa expansión, crecimiento y abundancia.

Ritual: Dedica unos minutos al aire libre para agradecer los logros obtenidos durante la primera mitad del año y establecer nuevas metas para los meses siguientes, y si tienes la oportunidad, camina descalza sobre el pasto o abraza un árbol como símbolo de conexión con la naturaleza.

Entra el Sol en Cáncer en 21 de junio

Con el inicio de la temporada de Cáncer, la energía se vuelve más emocional, familiar e introspectiva. Es una etapa para conectar con el hogar y las raíces.

Ritual: Limpia y ordena un espacio de tu casa. Después coloca una vela blanca o flores frescas para simbolizar renovación y protección.

Portal 22 del 22 de junio

El número 22 es conocido como el “número maestro constructor” en numerología, y se asocia con la materialización de proyectos y sueños a largo plazo.

Ritual: Escribe tres objetivos importantes que quieras concretar antes de terminar el año y define una acción específica para comenzar cada uno.

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Día de San Juan el 24 de junio

Considerada una de las noches más mágicas del año en muchas tradiciones, está vinculada con la purificación, la buena suerte y los nuevos comienzos.

Ritual: Escribe aquello que deseas dejar atrás y aquello que deseas atraer. Quema el primer papel y conserva el segundo como amuleto personal.

Luna nueva del 25 de junio

Las lunas nuevas representan nuevos ciclos, siembras y oportunidades, y es uno de los mejores momentos para establecer intenciones y visualizar metas.

Ritual: Crea una lista de deseos o un tablero de visión con tus objetivos para los próximos meses. Concéntrate en ellos durante algunos minutos antes de dormir.