Selena Gomez tiene un mensaje para quienes no quieren verla envejecer

Después de su espectacular aparición en la 78.ª edición de los Premios Primetime Emmy, celebrados el pasado 14 de septiembre de 2026, Selena Gomez dio mucho de qué hablar. Primero, por supuesto, por su look. La actriz de Only Murders in the Building deslumbró con un vestido dorado de Louis Vuitton confeccionado a la medida, con escote strapless y silueta de sirena. Para completar el outfit, Selena llevó joyería de Tiffany & Co.

Sin embargo, hubo quienes pusieron atención en algo completamente diferente. En redes sociales volvieron a aparecer comparaciones entre la apariencia actual de Selena Gomez y cómo lucía en 2016, cuando tenía 24 años. Y ella tiene algo que decir al respecto.

Selena Gomez responde a quienes quieren que vuelva a verse como en 2016

En una nueva entrevista con People, Selena explicó que no tiene ningún interés en intentar recrear el aspecto que tenía hace una década. La cantante y actriz reconoció que todavía aparecen fotografías de aquella época en redes sociales acompañadas de comentarios de personas que quieren que vuelva a lucir como antes.

“Tengo que ser sincera: recordar aquella época de 2016 y todo eso es muy divertido, pero la gente se pone muy intensa. Siempre bromeo diciendo que creo que la gente quiere congelarme en el tiempo, en esa etapa de mi vida. Creo que la gente siempre quiere que me vea como me veía entonces, y eso simplemente no va a suceder. Probablemente fue más interesante porque ahora estoy más tranquila, lo cual es genial. Pero fue una etapa tan ajetreada de mi vida... ¡claro que tenía que lucir unos ojos ahumados! ¡Intentaba verme cool!”, comentó al medio y dijo que acepta los cambios físicos que se presentan con el paso del tiempo: “Me encanta hacerme mayor”.

El nuevo enfoque de belleza de Selena

La fundadora de Rare Beauty también habló sobre su nuevo enfoque de belleza y por qué cada vez trata de lucir más natural y relajada: “En cierto modo, conectar con la belleza natural se ha convertido en la esencia de mi identidad. Las cosas van a cambiar y a perder firmeza, pero estás viva... Creo que, en muchos sentidos, la edad es solo un número”, concluyó la artista.

Mientras internet sigue comparando fotografías tomadas con diez años de diferencia, Selena parece estar mucho más interesada en disfrutar la etapa en la que se encuentra actualmente.

Quizá el problema nunca fue que Selena Gomez cambiara. El problema es esperar que una mujer de 34 años siga viéndose exactamente como cuando tenía 24.