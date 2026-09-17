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Selena Gomez 2016
Entretenimiento
Selena Gomez tiene un mensaje para quienes no quieren verla envejecer
Selena Gomez respondió a quienes comparan su apariencia actual con la de 2016 y explicó por qué no quiere quedarse “congelada en el tiempo”.
Septiembre 17, 2026
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Gabriela Velasco Ceja