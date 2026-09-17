Millie Bobby Brown se convierte en mamá por segunda vez junto a Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi han ampliado su familia, la actriz de Stranger Things, de 22 años, y su esposo, de 24, dieron la bienvenida a su segundo bebé mediante adopción, poco más de un año después de que la pareja se convirtiera en padres por primera vez de una niña, también adoptada.

La noticia ha sido revelada por diferentes medios internacionales como People, quienes aseguran que la pareja está ampliando la familia a través de la adopción, un sueño que la actriz había tenido desde muy joven.

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Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptan a un segundo hijo

De acuerdo con People, Millie y Jake se han man tenido muy reservados con respecto a la llegada de su segundo hijo; sin embargo, han identificado las supuestas pistas que ha dado la pareja del nuevo integrante de su familia.

El pasado 7 de septiembre, Millie compartió un emotivo video en Instagram en el que aparece sosteniendo a su hija, mientras Bongiovi camina a su lado con un portabebés sujeto al pecho. En las imágenes, el rostro de la pequeña permanece oculto mientras la pareja disfruta de un paseo con alpacas por la cordillera de los Dolomitas, en Italia.

Esta noticia llega casi un año después de que Brown anunció que ella y Bongiovi habían dado la bienvenida juntos a su primera hija.

“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”, escribió en Instagram en agosto de 2025. “Y luego quedaron tres”.

Los deseos de Millie Bobby Brown de ser madre y adoptar

Para Millie, la adopción no es una decisión reciente, la actriz ha hablado abiertamente sobre su deseo de formar una familia de esta manera y ha explicado que era algo que imaginaba desde que era niña.

“Siempre formó parte de mis sueños de infancia”, recordó Brown, la actriz contó que, cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, sus padres solían decirle que todas sus muñecas habían sido adoptadas, pues nunca jugaba a estar embarazada.

Brown también dejó claro que la maternidad biológica no está fuera de sus planes y aseguró que espera tener hijos algún día: “No es porque no quiera eso. Ojalá algún día eso esté en mi futuro”.

Sobre su decisión de adoptar, la actriz resumió su postura con una frase contundente: “La adopción es amor, la adopción es para siempre”, dijo durante el episodio del podcast Not Going to Lie de Kylie Kelce.