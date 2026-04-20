El impacto de Rosalía que la llevó a ser la Mujer del Año en los Billboard Mujeres Latinas 2026.

Si alguien sabe lo que es transformar la industria con mucha visión, es ella. Rosalía no solo hace música, crea universos, y Billboard finalmente le da el lugar que le pertenece: Mujer del Año. En un mundo que intenta encasillar a las artistas, ella impactó a la industria con un estilo que mezcla el flamenco, lo urbano y una vanguardia que nos vuela la cabeza. Este premio es el recordatorio de que ser auténtica es lo que hace a una verdadera artista.

Billboard Mujeres Latinas en la Música ha seleccionado a Rosalía no solo por sus números en las listas, sino por su impacto cultural disruptivo. Según analistas de la industria, la española ha logrado lo que pocos: una marca personal que trasciende el idioma. Su capacidad para colaborar con marcas de lujo y, al mismo tiempo, mantener una esencia cruda, urbana y artística es lo que la define como la líder de 2026.

Han seleccionado a Rosalía no solo por sus números en las listas, sino por su impacto cultural disruptivo. Getty Images

Este reconocimiento celebra su labor como productora, compositora y visionaria. Rosalía ha abierto puertas para que las artistas no tengan que elegir entre ser “pop” o ser “de culto”. Ella es ambas. Su premio Mujer del Año es un mensaje para todas nosotras: no tengas miedo de reinventarte, incluso si el mundo aún no está listo para tu versión más salvaje. La gala será un despliegue de power dressing y sororidad, reafirmando que el futuro de la música tiene nombre de mujer y apellido Motomami.

Dato Cosmo

Rosalía es una de las pocas artistas latinas que controla el 100% de sus procesos de producción. Ella no solo canta, ella decide cada beat y cada sombra de su show. ¡Una verdadera jefa!