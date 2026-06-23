Belmont Cameli reflexiona sobre la masculinidad de Garret Graham y por qué quiere ser como él

La serie Off Campus se ha convertido en un fenómeno viral con sus más de 36 millones de reproducciones en la plataforma; sin embargo, más allá de su increíble mezcla de romance, desamores y hockey, su éxito se debe principalmente a la forma en la que retrata a sus personajes.

Belmont Cameli, el actor de 28 años que interpreta a Garret Graham, y que se ha convertido en nuestra nueva obsesión, comparte una reflexión mucho más profunda del por qué Off Campus ha conquistado a millones de corazones.

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La masculinidad de Garret Graham según Belmont Cameli

Durante una entrevista con la revista GQ, Belmont profundizó en la masculinidad de Garret, y compartió su visión del porqué este personaje se ha ganado a tantos corazones, además de convertirse en el chico ideal de muchas chicas que están en busca del amor.

“La gente se ha sentido un poco hambrienta de alguien que está tan cómodo con su masculinidad, que también se siente cómodo con su feminidad”, dice Cameli a GQ. “Impactó el espíritu porque el espíritu de la época lo buscaba”.

El actor incluso aseguró que quiso compartir parte de su sensibilidad a través de Garret, porque este personaje es el tipo de hombre del que le gustaría ser amigo, pues es un buen ejemplo a seguir.

“Tengo expectativas muy altas para los hombres en mi vida, Garrett es el tipo de chico con el que me gustaría ser amigo”, asegura.

Durante la entrevista, Belmont también revela detalles de cómo construyó el personaje junto a la directora de la serie y lo que quería que transmitiera, pues el mensaje de fondo era muy importante para ambos.

“Realmente quería que Garrett se sintiera como un tipo que conoces. No quería que se sintiera como un deportista importante, una presencia intocable en el campus. Quería que se sintiera como un chico que aprobaría, y Garrett es eso. Su valor sentimental y su empatía eran las partes principales de su identidad para mí y para Louisa”.

¿Qué pasará con Garret Graham en la segunda temporada de Off Campus?

La segunda temporada de Off Campus ya se encuentra en producción, y aunque la historia central estarán enfocadas en los personaje de Dean y Allie, Belmont asegura que también habrá mucho de Garret y Hannah.

“Esta temporada volverán a tener bastante protagonismo de Garret y Hannah, pero tenemos otra trama, Dean y Allie son los protagonistas principales. Llevamos solo dos semanas y ya estoy muy orgulloso de Steven y Mika. Los fans estarán encantados con lo que vean de ellos dos”.