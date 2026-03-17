Annabelle Wallis: ¿Quién es la atractiva actriz con la que Sebastian Stan está esperando a su primer bebé?

De acuerdo con el portal de noticias TMZ, el actor Sebastian Stan y su novia Annabelle Wallis, están esperando a su primer hijo juntos tras cuatros años de relación y en medio de una agenda laboral llena de compromisos.

La pareja comenzó su relación en el 2022; sin embargo, los detalles de su romance se han mantenido en privado, convirtiéndose en una de las parejas más discretas, pero duraderas y estables de Hollywood.

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Annabelle Wallis y Sebastian Stan esperan a su primer bebé

Aunque la pareja no ha confirmado la noticia de la llegada de su primer hijo juntos, TMZ lo ha confirmado gracias a fuentes cercanas a la pareja que lleva saliendo desde hace cuatro años; sin embargo, los detalles sobre el género del bebé, así como la fecha prevista de su nacimiento aún no se han revelado.

La pareja atraviesa un gran momento tanto personal como profesional: Sebastian Stan se prepara para estrenar Fjord y la nueva entrega de Marvel, Avengers: Doomsday, mientras Annabelle Wallis protagoniza Mutiny junto a Jason Statham, cuyo estreno será en agosto, y también participa en la serie documental de Netflix Unabomb, centrada en la historia de Ted Kaczynski.

Annabelle Wallis y Sebastian Stan esperan a su primer bebé Jason Mendez/Getty Images for Paramount Pictures

¿Quién es Annabelle Wallis, la novia de Sebastian Stan?

Annabelle Wallis nació el 5 de septiembre de 1984 en Inglaterra, y saltó a la fama por su papel de Grace Burgess en la serie Peaky Blinders, donde destacó por su elegancia y presencia en pantalla.

También ha participado en películas populares como Annabelle, del universo de terror de El Conjuro, así como en producciones como The Mummy junto a Tom Cruise.

El actor de los Thunderbolts y actriz de Peaky Blinders provocó rumores de relación en mayo de 2022, cuando se les vio juntos en la fiesta de cumpleaños de Robert Pattinson.

Aunque desde entonces han mantenido su relación bastante privada, se han mostrado su apoyo mutuo en varias ocasiones, además de celebrar juntos el cumpleaños 40 de Stan en Grecia, la actriz ha asistido a varios de sus estrenos de películas.

En mayo de 2024, Stan y Wallis hicieron oficial su relación con una aparición conjunta en la alfombra roja en el Festival de Cannes, donde se estrenó su película The Apprentice, y Stan le hizo un reconocimiento a su novia cuando ganó en los Globos de Oro 2025 el 5 de enero.

Ahora se espera que la pareja confirme la noticia de la llegada de su primer hijo juntos, un hecho que lleva su relación a otro nivel.