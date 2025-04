Sebastian Stan impacta con su radical cambio de look en la premiere de Thunderbolts*

El actor que nos enamoró desde su participación en Gossip Girl, nos vuelve a dejar sin aliento, ahora por su sorprendente cambio de look. El cual mostró durante la premiere de su nueva película Thunderbolts*, donde retoma su papel como Bucky Barnes.

Getty Images

En la alfombra roja lo vimos con la cabeza completamente rapada y una barba un tanto desalineada. Más allá de que fuese una preferencia personal, es un cambio que decido hacer para Fjord, un drama dirigido por Cristian Mungiu ambientado en Noruega.

Aunque muchos fans lo tomaron con humor, incluso declarándose de luto por la pérdida de la cabellera de Stan, recordemos que no es la primera vez que el actor se compromete a ese nivel con un papel. No fue hace mucho que cambió su dieta por completo para que su rostro se viera más amplio al dar vida a Donald Trump en la película The Apprentice.