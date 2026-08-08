Portal del León: ¿qué es y por qué ocurre el 8 de agosto?

Este 8 de agosto es un día muy importante para los que creen en la astrología y en su poder sobre nuestras vidas. Y es que, cada año, se hace presente el Portal del León, una fecha en la que se practican métodos de manifestación, meditaciones y rituales debido a que es considerada como simbólica para establecer intenciones, cerrar ciclos y abrirle la puerta a nuevas oportunidades.

Este fenómeno está relacionado con la temporada de Leo y con la alineación simbólica entre el Sol, Sirio y la Tierra, por lo que en la espiritualidad se cree que está conexión representa un momento de mayor conexión energética y de renovación.

¿Por qué el Portal del León es el 8 de agosto?

El número 8 tiene un significado MUY especial dentro de la numerología, pues al colocarlo horizontalmente, este forma el símbolo del infinito, asociándose con el equilibrio y la abundancia. Por eso, es común que muchos creyentes de la espiritualidad y la manifestación utilicen esta fecha para reflexionar sobre los ciclos que quieren cerrar y sobre lo que desean atraer a su vida.

Portal del León 2026: cómo aprovechar el 8 de agosto para cerrar ciclos y manifestar Quardia/Getty Images/iStockphoto

Portal del León 2026: cómo cerrar ciclos este 8 de agosto

Este 8 de agosto, decide qué quieres dejar atrás: un viejo amor, una etapa laboral o una versión de ti misma que ya no te representa. Sigue paso a paso este ritual y confía en la magia del Portal del León:

1. Escribe aquello que quieres dejar atrás

En una hoja de papel escribe las situaciones, relaciones, inseguridades o hábitos que ya no quieras en tu vida.

2. Agradece lo aprendido

No se trata de borrar lo que viviste, sino de tomar las enseñanzas que estas situaciones te dejaron. Escribe tres cosas que esa experiencia te haya enseñado.

3. Define qué quieres atraer

Una vez identificados los ciclos que quieres cerrar, manifiesta tus deseos: qué esperas de ti misma durante los próximos meses, cómo te visualizas en el trabajo y en tus relaciones interpersonales, etc. Ejemplo: “Quiero dejar de perseguir aquello que no me elige.”

4. Haz una limpieza simbólica

Ya sea de tu habitación, de tu casa en general o un historial de conversaciones que ya no te aporte nada. Esto con la intención de hacer nuevo espacio en tu vida para que nuevas oportunidades toquen la puerta.

5. Haz una lista de lo que eliges para tu nueva etapa

¿Qué quieres priorizar en esta nueva etapa? Puede ser tu autoestima, tu paz mental, tu equilibrio emocional, proyectos laborales, etc.

El ritual del Portal del León para cerrar ciclos

Acompaña este ritual con música relajante, velas aromáticas e incluso una meditación de fondo para crear un ambiente más espiritual. El verdadero objetivo es utilizar esta fecha como un momento de pausa, reflexión y renovación para darte un respiro y decirle adiós a todo aquello que ya no aporta nada positivo en tu vida.