Suscríbete
Astrología

Tu horóscopo de septiembre 2025

September 01, 2025 • 
Cosmopolitan
Horóscopo-de-septiembre-2025

Descubre lo que los astros tienen preparado para ti este septiembre 2025

Getty Images

Nuevo mes, nueva guía astrológica para aprovechar al máximo lo que los astros tienen que decirte

Por: Malú Vales

Aries

(21 marzo - 91 abril)

Tu viaje empieza hacia adentro, Aries: todos los recursos que necesitas se encuentran dentro de ti, es tiempo de echar un vistazo a tu interior y empezar este ciclo sintiéndote más fuerte y segura, conectando contigo.

Tauro

(20 abril -20 mayo)

Es momento de tenerte a ti como prioridad, enfócate en tus pasiones, deseos y sueños. Es lo que más necesitas, Tauro. Concéntrate en hacer realidad ese proyecto que dejaste de lado, ya que recibirás la ayuda, la energía y el tiempo que requerías para completarlo.

Géminis

(21 mayo -20 junio)

Muchas partes de tu vida se están acomodando, ten paciencia y verás como todo se alinea perfectamente para ti. Invierte tiempo en ti, en tu salud, en momentos que te traigan paz y equilibrio, así como tiempo para divertirte y socializar.

Cáncer

(21 junio-2 julio)

Los astros te piden que te atrevas a tomar el liderazgo en el área de proyectos y carrera. Tendrás muchas oportunidades y opciones, Cáncer, y si lo que haces no te llena, será un tiempo muy propicio para hacer cambios y darle otro rumbo a tu vida.

Leo

(23 julio -2 agosto)

Los astros te piden ir despacio en temas de amor y parejas para crear algo sólido y estable.No te precipites en tomar decisiones y deja que las cosas fluyan y se acomoden, no trates de acelerar ni forzar las cosas. ¡Lo que es para ti, te encontrará, Leo!

Virgo

(23 agosto -2 septiembre)

¡Feliz vuelta al sol, Virgo! Tendrás el apoyo de tus amigos y familia para transitar esta temporada, solo recuerda que nadie puede hacer el trabajo por ti, hay lecciones que son individuales. ¡Y eso que a veces evitamos es lo que más nos hace crecer, es tiempo de evolucionar!

Libra

(23 septiembre -2 octubre)

La energía en tu signo te empuja a pensar y analizar qué no te funciona ya, hora de soltar ideas y pensamientos que ya no van contigo. Aprovecha esta energía para tener nuevos comienzos, ya sea en proyectos o incluso en tus rutinas y hábitos, Libra.

Escorpio

(23 octubre -21 noviembre)

Momento de cambiar de horizontes. Si viajar no está en tus planes, buscar inspiración en un libro, película o curso te ayudará a expandirte. Eso también activará tu casa de parejas, lo que podría afianzar una relación ya existente o abrirte a nuevas posibilidades.

Sagitario

(22 noviembre - 21 diciembre)

¡Todo el trabajo que has hecho al fin tendrá una recompensa! Es hora de hacer las cosas diferentes, creando tu propio camino, relajando un poco tus estándares y aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas. Abre tu mente, la magia sucede cuando soltamos!

Capricornio

(22 diciembre - 19 enero)

Buena temporada para ti, Capri: tus miedos en temas de seguridad y dinero se disipan poco a poco. Mucha energía creativa estará para ti y es muy buen momento para crear y colaborar con alguien; esto también aplica para las relaciones amorosas y de pareja.

Acuario

(20 enero - 18 febrero)

Hora de sanar heridas, de ir a lo profundo y ver qué te duele. Sana tu alma y mente: conectar con tu cuerpo te servirá para pasar por todos estos cambios, una rutina de ejercicio y meditación te ayudará a sentirte más centrada y balanceada.

Piscis

(19 febrero - 20 marzo)

Tu trabajo está en alinear tus prioridades, sobre todo en un área de valor y dinero: vendrán lecciones importantes que aprender en temas de seguridad emocional y financiera. Cómo te valoras y qué valoras en tu vida será un tema importante en este ciclo, Piscis.

horóscopo horóscopos horóscopos mensuales horóscopo de septiembre
Cosmopolitan
Te sugerimos
Horóscopo: estas son las fechas de los signos del zodiaco
Wellness
Fechas del horóscopo: ¿de qué día a qué día es cada signo del zodiaco?
January 23, 2022
 · 
Andrés Olascoaga
psíquicos
Entretenimiento
Los secretos de los psíquicos de las celebridades
June 04, 2019
 · 
Cosmopolitan
HOROSCOPOS-ENER-2023.jpg
Entretenimiento
Tú horóscopo de febrero 2024: ¿qué te depara el mes del amor y la amistad?
February 01, 2024
 · 
Cosmopolitan
HOROSCOPOS-ENER-2023.jpg
Entretenimiento
El signo zodiacal que recibirá mensajes importantes a través de sus sueños en julio 2024
July 01, 2024
 · 
Cosmopolitan