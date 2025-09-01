Tu horóscopo de septiembre 2025

Nuevo mes, nueva guía astrológica para aprovechar al máximo lo que los astros tienen que decirte
Por: Malú Vales
Aries
(21 marzo - 91 abril)
Tu viaje empieza hacia adentro, Aries: todos los recursos que necesitas se encuentran dentro de ti, es tiempo de echar un vistazo a tu interior y empezar este ciclo sintiéndote más fuerte y segura, conectando contigo.
Tauro
(20 abril -20 mayo)
Es momento de tenerte a ti como prioridad, enfócate en tus pasiones, deseos y sueños. Es lo que más necesitas, Tauro. Concéntrate en hacer realidad ese proyecto que dejaste de lado, ya que recibirás la ayuda, la energía y el tiempo que requerías para completarlo.
Géminis
(21 mayo -20 junio)
Muchas partes de tu vida se están acomodando, ten paciencia y verás como todo se alinea perfectamente para ti. Invierte tiempo en ti, en tu salud, en momentos que te traigan paz y equilibrio, así como tiempo para divertirte y socializar.
Cáncer
(21 junio-2 julio)
Los astros te piden que te atrevas a tomar el liderazgo en el área de proyectos y carrera. Tendrás muchas oportunidades y opciones, Cáncer, y si lo que haces no te llena, será un tiempo muy propicio para hacer cambios y darle otro rumbo a tu vida.
Leo
(23 julio -2 agosto)
Los astros te piden ir despacio en temas de amor y parejas para crear algo sólido y estable.No te precipites en tomar decisiones y deja que las cosas fluyan y se acomoden, no trates de acelerar ni forzar las cosas. ¡Lo que es para ti, te encontrará, Leo!
Virgo
(23 agosto -2 septiembre)
¡Feliz vuelta al sol, Virgo! Tendrás el apoyo de tus amigos y familia para transitar esta temporada, solo recuerda que nadie puede hacer el trabajo por ti, hay lecciones que son individuales. ¡Y eso que a veces evitamos es lo que más nos hace crecer, es tiempo de evolucionar!
Libra
(23 septiembre -2 octubre)
La energía en tu signo te empuja a pensar y analizar qué no te funciona ya, hora de soltar ideas y pensamientos que ya no van contigo. Aprovecha esta energía para tener nuevos comienzos, ya sea en proyectos o incluso en tus rutinas y hábitos, Libra.
Escorpio
(23 octubre -21 noviembre)
Momento de cambiar de horizontes. Si viajar no está en tus planes, buscar inspiración en un libro, película o curso te ayudará a expandirte. Eso también activará tu casa de parejas, lo que podría afianzar una relación ya existente o abrirte a nuevas posibilidades.
Sagitario
(22 noviembre - 21 diciembre)
¡Todo el trabajo que has hecho al fin tendrá una recompensa! Es hora de hacer las cosas diferentes, creando tu propio camino, relajando un poco tus estándares y aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas. Abre tu mente, la magia sucede cuando soltamos!
Capricornio
(22 diciembre - 19 enero)
Buena temporada para ti, Capri: tus miedos en temas de seguridad y dinero se disipan poco a poco. Mucha energía creativa estará para ti y es muy buen momento para crear y colaborar con alguien; esto también aplica para las relaciones amorosas y de pareja.
Acuario
(20 enero - 18 febrero)
Hora de sanar heridas, de ir a lo profundo y ver qué te duele. Sana tu alma y mente: conectar con tu cuerpo te servirá para pasar por todos estos cambios, una rutina de ejercicio y meditación te ayudará a sentirte más centrada y balanceada.
Piscis
(19 febrero - 20 marzo)
Tu trabajo está en alinear tus prioridades, sobre todo en un área de valor y dinero: vendrán lecciones importantes que aprender en temas de seguridad emocional y financiera. Cómo te valoras y qué valoras en tu vida será un tema importante en este ciclo, Piscis.