Luna llena y tu signo zodiacal: ¿cómo te afecta realmente?

La luna llena no solo adorna de manera espectacular el cielo, también puede influenciar tu vida. Por irreal que parezca, según la astrología, la luna llena representa culminación, verdad y energía amplificada. Si sientes que tus emociones son más intensas o tienes esas ganas enormes de hacer cambios en tu vida durante esta fase lunar, no es coincidencia es el poder de la luna.

¿Qué pasa bajo el brillo de la luna llena?

Según expertos, entre la luna llena y tú puede haber una conexión poderosa que puede presentarse como picos de energía emocional y mental. También se dice que esta época es la mejor para soltar todo aquello que no te sirve y manifestar lo que sí quieres. Aunque ojo, cada signo responde de manera diferente, y ahí es donde interviene el elemento que predomina tu signo.

A grandes rasgos cada grupo de signos puede percibir este tipo de cambios:

Signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario): Un boost de energía, tu pasión estará a tope y la valentía será protagonista de tu vida.

Signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis): Tu intuición ha de estar a flor de piel y las emociones las sientes de manera más profunda.

Signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio): Necesidad de concretar planes y un impulso por estructurar más tu vida.

Signos de aire (Géminis, Libra, Acuario): Claridad mental, comunicación y creatividad a tope.

En caso de que quieras aprovechar este momento, puedes hacer cosas tan sencillas como meditar, escribir tus pensamientos o lo que estés lista para dejar ir. También si tienes una intención clara, este es el momento para enfocarte en manifestarla.

Cuando la luna llena no solo es un momento para apreciar su belleza, también puede ser un llamado a sentir, soltar, crecer y actuar.