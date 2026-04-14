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Moda y Belleza

¿Por qué los hombres prefieren a las mujeres con poco maquillaje?

La psicología revela por qué el look natural hackea el cerebro masculino y genera más confianza.

Abril 14, 2026 • 
Scarlet Valencia
Almendras el ingrediente natural que TikTok volvió viral (y sí, funciona).jpg

¿Por qué los hombres prefieren a las mujeres con poco maquillaje?

Pexels

Todas amamos un buen cat eye y unos labios rojos de impacto para salir con las amigas, pero cuando se trata de ellos, parece que viven en otro planeta. Seguramente has escuchado el típico “te ves mejor sin nada”. El problema no es que no valoren el arte del maquillaje, sino que su cerebro interpreta la naturalidad de una forma que nosotras ignoramos. Hoy vamos a revelar por qué el “menos es más” es su afrodisíaco favorito y cómo usarlo a tu favor sin dejar de brillar.

De acuerdo con un estudio publicado en el Quarterly Journal of Experimental Psychology, tanto hombres como mujeres perciben los rostros con aproximadamente un 40% menos de maquillaje como más atractivos. Sin embargo, la psicología evolutiva va más allá: el Dr. Alex Jones, experto en percepción facial, sugiere que los hombres asocian el exceso de maquillaje con una “máscara” que oculta señales de salud y fertilidad. Al ver una piel limpia y luminosa, su cerebro detecta honestidad y disponibilidad genética.

maquillaje natural rostro mujer cara

Tanto hombres como mujeres perciben los rostros con aproximadamente un 40% menos de maquillaje como más atractivos.

Getty Images

Además, existe el factor de la proximidad emocional. Un hombre se siente más cómodo acercándose a una mujer cuyo look proyecta que “puede tocarla” sin arruinar una obra de arte. El maquillaje sutil comunica seguridad en una misma; le dice que estás tan cómoda en tu piel que no necesitas esconderte. No se trata de ir de cara lavada, sino de dominar el arte del skincare para que tu base solo sea un filtro de luz, no una pared. Ellos no quieren menos maquillaje, quieren sentir que tienen acceso a la versión más real de ti.

Dato Cosmo

Se llama “Sesgo de Familiaridad”. Los hombres tienden a sentirse más atraídos por rasgos que pueden identificar claramente; el maquillaje pesado altera las proporciones y crea una alerta inconsciente de “desconocimiento”.

Tu belleza es tuya, no para ellos. Usa el maquillaje como tu accesorio de poder, pero recuerda que tu piel real es la que cuenta tu historia más sexy.

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