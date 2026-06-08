Qué le pasa a tu piel cuando duermes con maquillaje, según dermatólogas

Lo hemos hecho todas. Llegas a casa agotada, la cama es lo único que existe en el mundo y la idea de pasar por toda la rutina de limpieza se siente imposible. Una noche no puede ser tan grave, ¿verdad? Las dermatólogas tienen algo que decir al respecto, y la respuesta es más interesante de lo que esperas.

Lo que pasa mientras duerme

La noche es el momento en que la piel entra en modo reparación activa: regenera células, produce colágeno y procesa todo el daño acumulado durante el día. Cuando hay maquillaje encima bloqueando ese proceso, la piel literalmente no puede hacer su trabajo. La dermatóloga Jeannette Graf del Mount Sinai Medical Center lo explica con claridad: usar base y maquillaje de noche evita la renovación celular y causa daño real al cutis, incluso si solo ocurre en pocas ocasiones.

Los poros se obstruyen y el acné aparece

El maquillaje acumula durante el día contaminación, sebo y bacterias del ambiente. Todo eso se queda pegado a la piel durante horas adicionales mientras duermes, y el resultado es poros tapados, puntos negros y brotes. Las bases de cobertura alta son las más problemáticas porque forman una capa más densa que impide que la piel respire.

El envejecimiento se acelera

Este es el dato que más sorprende. El maquillaje atrapa los radicales libres que se acumulan en la piel durante el día, y esas moléculas descomponen el colágeno y aceleran el envejecimiento. La dermatóloga Joel Schlessinger lo dice sin rodeos: dormir con maquillaje de forma habitual envejece la piel de forma visible y prematura.

Lo que pasa específicamente en los ojos

La zona de los ojos merece atención especial porque es la más delicada. El rímel y el delineador que se restriegan durante la noche pueden causar irritación, infección y en casos de hábito constante, incluso pérdida de pestañas por obstrucción de los folículos. La dermatóloga Alexis Granite advierte que quitarse el maquillaje de ojos antes de dormir no es opcional.

Qué hacer si ya te dormiste con maquillaje

Al despertar, limpia con un desmaquillante suave, preferiblemente en aceite o agua micelar, antes de tu rutina normal. Evita exfoliantes ese día porque la piel ya está sensibilizada. Hidrata bien y mantén el maquillaje ligero los días siguientes para que la piel pueda recuperarse.

Una noche ocasional no va a arruinar tu piel para siempre, pero el hábito sí tiene consecuencias acumulativas que se notan con el tiempo. El desmaquillante no es un paso extra, es la base de todo lo demás.