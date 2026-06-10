Los mejores setting sprays para piel grasa que necesitas este verano

Si tienes piel grasa y el verano convierte tu maquillaje en algo que no sobrevive ni tres horas, el problema probablemente no es tu base. Es que no tienes el setting spray correcto. No todos los fijadores funcionan igual para todos los tipos de piel, y para piel grasa la fórmula importa tanto como la marca. Aquí los que realmente funcionan.

Qué buscar en un setting spray para piel grasa

La palabra clave es “mattifying” o “matte finish”. Los fijadores para piel grasa usan ingredientes como sílica, almidones o arcilla que absorben el exceso de sebo y mantienen el acabado limpio sin crear esa capa brillosa que destruye cualquier look a mitad del día. Evita los que tienen en la etiqueta “dewy” o “glow” porque están formulados para añadir luminosidad, que es exactamente lo que la piel grasa produce de sobra sola.

Urban Decay All Nighter

El clásico absoluto para piel grasa y con razón. Su fórmula de larga duración es una de las más efectivas del mercado para mantener el maquillaje intacto incluso en condiciones de calor y humedad. Es ligero, se siente fresco al aplicarse y controla el brillo sin resecar. Uno de los más recomendados por maquilladoras profesionales para días largos o eventos.

Charlotte Tilbury Airbrush Flawless

El fijador más popular en plataformas de reseñas de skincare para piel grasa. Deja un acabado sedoso que difumina los poros, controla el brillo y mantiene el maquillaje sin moverse. Su tecnología de micropartículas crea una capa casi invisible que fija todo sin sentirse pesada.

NYX Matte Finish Setting Spray

La opción accesible que compite directamente con fijadores de tres veces su precio. Fórmula matte, acabado natural y duración real que sorprende para su costo. Ideal para quienes quieren un resultado profesional sin invertir mucho y para tener como opción de uso diario sin culpa.

e.l.f. Makeup Mist & Set

Uno de los más económicos del mercado y consistentemente bien reseñado para piel grasa. Ligero, sin fragancia agresiva y con una fórmula que no tapa poros. Perfecto para retoques a lo largo del día porque su precio lo hace práctico tener en el bolso.

Benefit The POREfessional Super Setter

Para quienes tienen piel grasa con poros visibles como preocupación extra. Su fórmula con polvos difuminadores minimiza la apariencia de los poros mientras fija el maquillaje en un acabado natural que no se ve empolvado ni pesado.

La técnica que lo hace durar más

El setting spray funciona mejor cuando se aplica en movimiento de X y T sobre la cara, sosteniendo el frasco a unos veinte centímetros de distancia. Para piel muy grasa, los maquilladoras profesionales recomiendan aplicarlo también antes de la base como primer paso, y después como sellado final. El doble uso en zonas conflictivas como la zona T duplica el tiempo de duración sin necesidad de retoques.