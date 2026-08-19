Pill Nails, la tendencia de uñas que combina elegancia, color y originalidad

Inspiradas en la silueta alargada y redondeada de las píldoras, las Pill Nails se distinguen por su forma estilizada y versátil, que abre la puerta a jugar con una amplia variedad de colores, diseños, acabados y texturas para lograr una manicura original y sofisticada.

A diferencia de los diseños minimalistas, esta tendencia permite jugar con colores intensos, acabados brillantes y pequeños detalles decorativos sin perder ese aspecto cuidado y sofisticado que tanto nos fascina.

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Ideas de Pill Nails, la tendencia colorida que está arrasando esta temporada

Aunque suelen llevarse en formas almendradas y ovaladas, las Pill Nails también se adaptan a unas cortas con bordes suavemente redondeados; sin embargo, su principal características es la combinación de colores y texturas.

En tonos pastel

Rosa bebé, lavanda, azul cielo o verde menta son excelentes opciones para conseguir una manicura delicada y femenina, además, puedes utilizar un color diferente en cada uña para darle un aire más divertido.

Pill Nails con efecto jelly

Los tonos translúcidos y brillantes aportan un acabado similar al de una gomita o caramelo, su principal atractivo está precisamente en que pueden adaptarse a diferentes estilos: desde una versión discreta en tonos neutros hasta diseños llenos de color y personalidad.

Con efecto cromado

Para quienes buscan una manicura más llamativa, los acabados plateados, dorados o perlados crean un efecto futurista y elegante, ideales para una ocasión especial.

Pill Nails multicolor

Combinar varios colores en una misma manicura es otra manera de llevar esta tendencia, además puedes elegir tonos complementarios o crear un efecto arcoíris con una tonalidad diferente en cada uña.

Con detalles minimalistas

Si prefieres un resultado más discreto, puedes apostar por una base nude, rosa claro o transparente y añadir pequeños puntos, líneas o figuras geométricas.

Su principal atractivo está precisamente en que pueden adaptarse a diferentes estilos: desde una versión discreta en tonos neutros hasta diseños llenos de color y personalidad.

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