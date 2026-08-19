Suscríbete
Síguenos en:
Moda y Belleza

Pill Nails, la tendencia de uñas que combina elegancia, color y originalidad

Las Pill Nails convierten a las uñas en un lienzo que permite experimentar con diferentes tonalidades en un mismo diseño, sin perder elegancia.

Agosto 19, 2026 • 
Melisa Velázquez
Ideas de Pill Nails, la tendencia colorida que está arrasando esta temporada

Ideas de Pill Nails, la tendencia colorida que está arrasando esta temporada

Instagram/@avrnailswatches

Inspiradas en la silueta alargada y redondeada de las píldoras, las Pill Nails se distinguen por su forma estilizada y versátil, que abre la puerta a jugar con una amplia variedad de colores, diseños, acabados y texturas para lograr una manicura original y sofisticada.

A diferencia de los diseños minimalistas, esta tendencia permite jugar con colores intensos, acabados brillantes y pequeños detalles decorativos sin perder ese aspecto cuidado y sofisticado que tanto nos fascina.

Te podría interesar: Coconut Nails: 6 ideas para llevar la manicura blanca con un toque sofisticado, moderno y elegante

Ideas de Pill Nails, la tendencia colorida que está arrasando esta temporada

Aunque suelen llevarse en formas almendradas y ovaladas, las Pill Nails también se adaptan a unas cortas con bordes suavemente redondeados; sin embargo, su principal características es la combinación de colores y texturas.

En tonos pastel

Rosa bebé, lavanda, azul cielo o verde menta son excelentes opciones para conseguir una manicura delicada y femenina, además, puedes utilizar un color diferente en cada uña para darle un aire más divertido.

Pill Nails con efecto jelly

Los tonos translúcidos y brillantes aportan un acabado similar al de una gomita o caramelo, su principal atractivo está precisamente en que pueden adaptarse a diferentes estilos: desde una versión discreta en tonos neutros hasta diseños llenos de color y personalidad.

Con efecto cromado

Para quienes buscan una manicura más llamativa, los acabados plateados, dorados o perlados crean un efecto futurista y elegante, ideales para una ocasión especial.

Pill Nails multicolor

Combinar varios colores en una misma manicura es otra manera de llevar esta tendencia, además puedes elegir tonos complementarios o crear un efecto arcoíris con una tonalidad diferente en cada uña.

Con detalles minimalistas

Si prefieres un resultado más discreto, puedes apostar por una base nude, rosa claro o transparente y añadir pequeños puntos, líneas o figuras geométricas.

Su principal atractivo está precisamente en que pueden adaptarse a diferentes estilos: desde una versión discreta en tonos neutros hasta diseños llenos de color y personalidad.

Te podría interesar: Uñas lentejuelas: el diseño glamuroso que llevará todo el brillo a tus manos

Los colores de uñas que serán tendencia en agosto
Moda y Belleza
Los 6 colores de uñas que serán tendencia en agosto y todas querrán llevar
Agosto marca la transición entre el verano y el inicio del otoño, una temporada donde los tonos cálidos y sofisticados se vuelven los protagonistas.
Agosto 05, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Moda y Belleza
Las “milky lavender nails” serán la tendencia más clean y femenina del momento
Mayo 25, 2026
Moda y Belleza
Ballet Luxe Nails: 10 diseños de uñas elegantes y minimalistas que harán lucir tus manos como una bailarina
Agosto 01, 2026
Moda y Belleza
Así se llevan las uñas bugambilia: la tendencia más vibrante del verano
Julio 16, 2026

uñas tendencias
Melisa Velázquez
Te sugerimos
jade nails .png
Moda y Belleza
Así se llevan las uñas jade: la tendencia verde piedra que se ve súper elegante
Julio 22, 2026
 · 
Pamela López
Cómo se llevan las Sparkle Nails, la tendencia luminosa de la temporada
Moda y Belleza
Sparkle Nails: 6 ideas elegantes para lucir unas uñas con destellos sin caer en excesos
Agosto 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Beautiful young woman in black dress sitting on floor,Russia
Moda y Belleza
Una sola herramienta para conseguir looks con volumen de impacto
Agosto 17, 2026
 · 
Cosmopolitan
colores-uñas-adelgazan-las-manos.jpg
Moda y Belleza
El color de uñas que hace que tus manos se vean más delgadas y elegantes
Agosto 14, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja