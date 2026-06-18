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Moda y Belleza

Brillo, elegancia y glamour: por qué las uñas efecto espejo serán el diseño estrella del verano

Si hay una tendencia de belleza que promete conquistar el verano, son las uñas efecto espejo por su sutil forma de reflejar la luz.

Junio 18, 2026 • 
Melisa Velázquez
Brillo, elegancia y glamour: por qué las uñas efecto espejo serán el diseño estrella del verano

Brillo, elegancia y glamour: por qué las uñas efecto espejo serán el diseño estrella del verano

Instagram/@studio_kristij

Con su acabado ultrabrillante, sofisticado y futurista, las uñas cromadas se han convertido en las favoritas de celebridades, influencers y amantes del nail art que buscan destacar con un toque de glamour.

Y es que a diferencia de los esmaltes tradicionales, las uñas espejo o cromadas, se caracterizan por reflejar la luz, gracias a su acabado metálico pulido, creando un efecto llamativo que aporta elegancia instantánea, transformando cualquier look, desde los más casuales hasta los más sofisticados.

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¿Cómo llevar las uñas espejo este verano?

Aunque los tonos plateados y dorados son los más comunes entre las uñas con efecto espejo, este verano se reinventan con tonos como el azul, el rosa, lila, acabados perlados que evocan la belleza de la naturaleza o incluso combinando texturas para looks más futuristas.

Cromado plateado

Se trata del diseño más clásico de esta tendencia, se trata de un acabado en plata que aporta un aire futurista y sofisticado que combina con todo y realza la belleza natural de tus manos.

Glazed donuts

Se trata de una base nude o lechosa con un sutil efecto perlado que refleja la luz de forma elegante, y que es ideal para lucir con looks veraniegos, incluso estando en la playa.

French cromada

Es una versión mucho más moderna de la clásica francesa, ya que la punta metálica en plata, oro o colores vibrantes aporta un toque chic y contemporáneo que luce elegante.

Cromadas con detalles holográficos

Si estás en busca de un brillo extra y segador, puedes optar por agregar algunos detalles holográficos a tu diseño cromado para aumentar el brillo, logrando un look más divertido y moderno.

Uñas sirena cromadas

Tonos azul turquesa, lavanda y verde agua con reflejos iridiscentes que recuerdan al océano, son ideales para las vacaciones junto al mar.

Cromadas con efecto 3D

Para conseguir un diseño más extravagante y maximalista, puedes optar por crear una base cromada y agregar textura y efectos 3D para conseguir un mani más dinámicos y futurista.

Detalles cromados

Si te gusta la tendencia pero buscas un diseño más minimalista, puedes crear una base en tonos nude, y agregar pequeños detalles cromados que eleven el diseño con elegancia.

Este verano, el brillo deja de ser un simple detalle para convertirse en el centro de atención.

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