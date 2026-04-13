Bermudas: La prenda que sustituirá a las minifaldas este verano y cómo llevarlas.

Si estás harta de estarte bajando la minifalda cada vez que te sientas o de lidiar con rozaduras incómodas, tengo la solución que las pasarelas de Milán ya decretaron: las bermudas de sastre. Es el equilibrio perfecto entre una girl boss y una it girl de vacaciones. Esta prenda es fresca, es sofisticada y, si sabes elegir el corte, te hace ver mucho más estilizada que cualquier micro falda. Prepárate, porque este verano las piernas se cubren un poco más para dejar que el estilo hable por sí solo.



El largo ideal: Busca que terminen justo dos dedos arriba de la rodilla. Este corte crea una línea continua que alarga la pierna, especialmente si tienen pinzas frontales. Tiro alto siempre: Para mantener la proporción, el tiro debe ir a la cintura. Esto define tu silueta y permite fajar camisas de seda o camisetas básicas. Calzado táctico: Si quieres verte extra elegante, úsalas con stilettos o sandalias de tiras finas. Para un look de día, unos mocasines con calcetines blancos son el toque “Preppy” que es tendencia en 2026. Texturas de lujo: Apuesta por el lino para el calor o mezclas de lana fría para la oficina. Evita las telas sintéticas que pierden la forma.

Esta prenda es fresca, es sofisticada y, si sabes elegir el corte, te hace ver mucho más estilizada que cualquier micro falda. Getty Images

Cómo llevar tus bermudas según tu estilo personal

Si tu estilo es clásico: Opta por un conjunto monocromático en tonos neutros como blanco, negro o marino y añade un cinturón de piel delgado para enmarcar la cintura; el resultado es pura sofisticación de oficina.

Opta por un conjunto monocromático en tonos neutros como blanco, negro o marino y añade un cinturón de piel delgado para enmarcar la cintura; el resultado es pura sofisticación de oficina. Si tu estilo es relajado: Combina tus bermudas con una t-shirt blanca de algodón pesado y tus sneakers favoritos; es el outfit ideal para un brunch de domingo donde la comodidad es ley.

Combina tus bermudas con una blanca de algodón pesado y tus favoritos; es el outfit ideal para un brunch de domingo donde la comodidad es ley. Si tu estilo es extrovertido: Rompe las reglas jugando con texturas; elige unas bermudas en tonos vibrantes o efecto piel y combínalas con un crop top de encaje o accesorios XL.

Tip Cosmo

Si eres bajita, elige bermudas con una raya vertical marcada (el planchado de sastre). Esto engaña al ojo y te hace ver mucho más alta sin necesidad de tacones imposibles. El secreto para todas es el mismo: juega con las proporciones para que la bermuda sea la protagonista de tu seguridad.