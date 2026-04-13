Suscríbete
Síguenos en:
Moda y Belleza

Bermudas: La prenda que sustituirá a las minifaldas este verano y cómo llevarlas

Comodidad, elegancia y piernas infinitas. Descubre la tendencia que está dominando el street style y cómo combinarla como una experta.

Abril 13, 2026 • 
Scarlet Valencia
mujer en la calle con bermudas y full look negro

Bermudas: La prenda que sustituirá a las minifaldas este verano y cómo llevarlas.

Getty Images

Si estás harta de estarte bajando la minifalda cada vez que te sientas o de lidiar con rozaduras incómodas, tengo la solución que las pasarelas de Milán ya decretaron: las bermudas de sastre. Es el equilibrio perfecto entre una girl boss y una it girl de vacaciones. Esta prenda es fresca, es sofisticada y, si sabes elegir el corte, te hace ver mucho más estilizada que cualquier micro falda. Prepárate, porque este verano las piernas se cubren un poco más para dejar que el estilo hable por sí solo.

  1. El largo ideal: Busca que terminen justo dos dedos arriba de la rodilla. Este corte crea una línea continua que alarga la pierna, especialmente si tienen pinzas frontales.
  2. Tiro alto siempre: Para mantener la proporción, el tiro debe ir a la cintura. Esto define tu silueta y permite fajar camisas de seda o camisetas básicas.
  3. Calzado táctico: Si quieres verte extra elegante, úsalas con stilettos o sandalias de tiras finas. Para un look de día, unos mocasines con calcetines blancos son el toque “Preppy” que es tendencia en 2026.
  4. Texturas de lujo: Apuesta por el lino para el calor o mezclas de lana fría para la oficina. Evita las telas sintéticas que pierden la forma.
mujer con bermudas, outfit sencillo y relajado

Esta prenda es fresca, es sofisticada y, si sabes elegir el corte, te hace ver mucho más estilizada que cualquier micro falda.

Getty Images

Cómo llevar tus bermudas según tu estilo personal

  • Si tu estilo es clásico: Opta por un conjunto monocromático en tonos neutros como blanco, negro o marino y añade un cinturón de piel delgado para enmarcar la cintura; el resultado es pura sofisticación de oficina.
  • Si tu estilo es relajado: Combina tus bermudas con una t-shirt blanca de algodón pesado y tus sneakers favoritos; es el outfit ideal para un brunch de domingo donde la comodidad es ley.
  • Si tu estilo es extrovertido: Rompe las reglas jugando con texturas; elige unas bermudas en tonos vibrantes o efecto piel y combínalas con un crop top de encaje o accesorios XL.

Tip Cosmo

Si eres bajita, elige bermudas con una raya vertical marcada (el planchado de sastre). Esto engaña al ojo y te hace ver mucho más alta sin necesidad de tacones imposibles. El secreto para todas es el mismo: juega con las proporciones para que la bermuda sea la protagonista de tu seguridad.

Tips de moda
Mujer usando un bodysuit de encaje con saco encima
Moda y Belleza
Lencería como outwear: Cómo usar tu body favorito en una cita sin que sea “demasiado”
Abril 10, 2026
 · 
Scarlet Valencia
falta de autoridad oficina mujer
Moda y Belleza
3 errores de estilo que te restan autoridad en el trabajo (y cómo corregirlos hoy)
Abril 06, 2026
 · 
Scarlet Valencia
jeans a la cadera mujer de espaldas
Moda y Belleza
Jeans según tu tipo de cuerpo: Guía para levantar tus pompis
Abril 04, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Blazer over shoulder look Milán FW 2026
Moda y Belleza
Trucos de capas (layering) para crear curvas donde no las hay
Abril 03, 2026
 · 
Scarlet Valencia
tips para organizar tu clóset
Moda y Belleza
7 piezas clave para no volver a decir “no tengo qué ponerme”
Abril 01, 2026
 · 
Scarlet Valencia
como-vestir-como-millonaria-sin-gastar-de-mas.jpg
Moda y Belleza
Los 3 colores que debes usar para subir tu energía de inmediato, según la psicología
Marzo 28, 2026
 · 
Scarlet Valencia

Moda y estilo Tendencias 2026 Primavera 2026 ideas de outfits.
Scarlet Valencia
Te sugerimos
colores-uñas-no-usan-mujeres-elegantes.jpg
Moda y Belleza
5 Tonos de uñas que gritan “lujo” y los colores que te restan autoridad
Abril 09, 2026
 · 
Scarlet Valencia
mujer entrenando en el gym con un toalla en la cara
Fitness
El hábito post ejercicio que está arruinando tu piel (y cómo evitarlo)
Abril 12, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Año nuevo, bolsas nuevas
Moda y Belleza
¿Qué dice tu bolso de tu personalidad?
Abril 11, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Lo que tienes que saber de la depilación facial
Moda y Belleza
3 Ejercicios para marcar la mandíbula y eliminar la papada
Abril 04, 2026
 · 
Scarlet Valencia