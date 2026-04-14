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Moda y Belleza

Aceite de Romero: ¿Realmente acelera el crecimiento del pelo? Esto dice la ciencia

¿Remedio de abuela o milagro científico? Te contamos por qué el aceite de romero es el único ingrediente natural que sí hace crecer tu melena.

Abril 14, 2026 • 
Scarlet Valencia
pelo cabello mujer

Aceite de Romero: ¿Realmente acelera el crecimiento del pelo? Esto dice la ciencia

Getty Images

Todas hemos caído en la desesperación de comprar gomitas mágicas y champús carísimos esperando que el pelo nos crezca 5 centímetros en una noche. Pero mientras tú gastas tu sueldo en el pasillo de belleza, hay un ingrediente de cocina que le está ganando la batalla a los laboratorios más caros. El aceite de romero es el “bio-hack” capilar más documentado del momento. Hoy vamos a separar el mito de la realidad para que luzcas una melena de impacto sin gastar una fortuna.

La ciencia respalda el furor de TikTok. Un estudio publicado comparó el aceite esencial de romero con el Minoxidil al 2% (el estándar de oro para la caída del pelo). ¿El resultado? Después de 6 meses, ambos grupos mostraron un crecimiento significativo idéntico, con la ventaja de que el romero causó mucho menos picazón en el cuero cabelludo.

Cómo frenar la caída del pelo con aceite de romero

El aceite de romero es el “bio-hack” capilar más documentado del momento.

Getty Images

El secreto está en el ácido carnósico, un componente del romero que tiene el poder de rejuvenecer los nervios y mejorar drásticamente la microcirculación en los folículos pilosos. Al llevar más sangre y oxígeno a la raíz, el pelo no solo crece más rápido, sino que nace más grueso y sano. Pero ojo: el aceite esencial es extremadamente potente. Nunca lo apliques directo; mézclalo con un aceite conductor, como coco o almendras, o añade unas gotas a tu champú habitual. La constancia es la clave; no esperes milagros en una semana, la biología capilar toma su tiempo.

Tip Cosmo

Para potenciar el efecto, realiza un masaje capilar invertido, o sea, con la cabeza hacia abajo, durante 5 minutos después de aplicar el aceite. La gravedad más el romero son el combo explosivo para un crecimiento récord.

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