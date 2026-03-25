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Moda y Belleza

5 trucos de estilismo para verte “cara” con lo que ya tienes en tu clóset

Te revelamos 5 trucos de estilismo profesional para elevar tus prendas de marcas accesibles hoy mismo.

Marzo 25, 2026 • 
Scarlet Valencia
5 outfits para triunfar

5 trucos de estilismo para verte “cara”

Getty Images

Olvídate de los logos gigantes; el verdadero lujo no se grita, se proyecta. ¿Quieres verte como una heredera de la Quinta Avenida pero tu presupuesto es de fast fashion? Bienvenida al club de la estética inteligente. No necesitas una Visa Platinum, necesitas saber cómo caen las telas y qué colores gritan “tengo mi vida bajo control”. Saca esa prenda de rebajas, que hoy la vamos a hacer parecer de pasarela.

Monocromático de impacto

Vestir de un solo color, especialmente neutros, alarga la figura. La consultora de moda Allison Bornstein llama a esto el “Uniforme de Poder”.

Planchar es ley

Una prenda arrugada es el enemigo número uno del lujo.

Ajuste de Sastre

Llevar tu ropa de marca masiva a que te la ajusten al cuerpo hace que parezca hecho a la medida.

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La regla de la tercera pieza

Si llevas pantalón y top, añade un blazer estructurado, un cárdigan de punto fino sobre los hombros o un cinturón de piel con hebilla minimalista.

La “regla del sandwich”

Consiste en hacer que el color de tu calzado o accesorios combine con el de tu prenda superior, dejando el pantalón o falda como el “relleno”.

Cosmo Tip

Cambia los botones de plástico de tus blazers por botones de metal o nácar; el cambio visual es instantáneo.

Esa prenda que siempre te preguntan “de dónde es” pero te costó súper barata, ¡presúmela hoy!

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Scarlet Valencia
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