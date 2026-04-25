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Moda y Belleza

3 trucos para arreglar una uña rota en medio de una fiesta o evento

Que una uña rota no arruine tu outfit. Te damos los trucos de experta para repararla rápido y que nadie lo note.

Abril 25, 2026 • 
Scarlet Valencia
Mujer tocando sus manos, sinónimo de arreglar uña, uña rota, cuidado de uñas

3 trucos para arreglar una uña rota en medio de la fiesta.

Getty Images

Estás en medio del evento, con el drink en la mano y el look perfecto, cuando ¡zas!, sientes el tirón. Una uña rota puede bajonearte el vibe en un segundo, pero antes de que salgas corriendo a llorar al baño, ¡detente! Las chicas Cosmo siempre tenemos un plan B. Esta es la técnica de emergencia a tu manicure con cosas que seguro tienes a la mano o que puedes pedir en la barra.

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El truco legendario de las manicuristas es el método de la bolsa de té. Si la uña se partió pero sigue ahí, corta un trocito pequeño de papel de una bolsa de té, aplícalo sobre la grieta con un poco de pegamento para uñas, o incluso una gota de brillo transparente, y déjalo secar. El papel actúa como una fibra de vidrio improvisada que refuerza la estructura. Según la experta en uñas de celebridades, Miss Pop, este parche es lo suficientemente resistente para aguantar toda la noche hasta que puedas ir al salón.

Si no tienes pegamento, el truco del limado estratégico es tu mejor opción. No intentes salvar el largo si la rotura es profunda; lima todas tus uñas a una forma “almendrada” o más corta para igualarlas. Es mejor tener un set corto y pulido que una “garra” rota que se va a enganchar con todo tu vestido. Por último, si el daño es estético en el esmalte, el “glitter masking” es infalible: aplica una capa de barniz con glitter, piedritas o un parche para el acné con forma de estrella sobre la uña dañada. Parecerá un diseño intencional y nadie sabrá que debajo hay un desastre.

mujer arreglando su uña de emergencia

¡Las chicas Cosmo siempre tenemos un plan B!

Getty Images

Dato Cosmo

Las uñas están hechas de queratina, igual que tu pelo. Si se rompen con frecuencia, puede ser falta de biotina o exceso de humedad. ¡Usa aceite de cutícula para mantenerlas flexibles!

uñas fiesta|mani|manicure|navidad|uñas
Scarlet Valencia
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