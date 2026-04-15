10 cosas que las mujeres aman usar pero que los hombres detestan.

Seamos honestas: nos vestimos para nosotras y para nuestras amigas, no para ellos. La moda en general suele ser un misterio para el cerebro masculino promedio. Lo que para ti es un fashion statement, para él es una pregunta sin respuesta. Hoy vamos a profundizar un poco en ese abismo estético y a enlistar lo que a ellos simplemente NO les gusta de nuestro clóset. Todo esto con fines informativos (y un poco de chisme) porque igual no vamos a dejar de usarlos.



Ugly sneakers & chunky shoes: Para ti es comodidad futurista; para ellos, parecen zapatos ortopédicos enormes. Pantalones “harem” o de tiro caído: Según la psicología de la silueta, ellos prefieren ver la forma real del cuerpo. Estos pantalones “borran” todo rastro de curvas. Labiales oscuros o mate: Los tonos vino o negros les parecen “góticos” o intimidantes, y el acabado mate les quita las ganas de besar por miedo a quedarse pegados. Esta no aplica si al chico le encanta la estética dark. Pestañas postizas XL: Si parecen abanicos que van a salir volando, el efecto de “mirada de impacto” se pierde en la distracción visual. “Mom jeans": La falta de definición en los glúteos es algo que el 90% de los hombres encuestados por portales de estilo masculino no logra procesar. Cortes de pelo muy cortos: Aunque es chic y empoderado, el instinto evolutivo suele asociar el pelo largo con la feminidad tradicional. Lentes de sol gigantes: Los llaman “lentes de mosca”. Sienten que ocultan tu rostro y tu expresión. Mucho perfume: El exceso de fragancia, por muy cara que sea, puede ser invasivo y matar el misterio. Ropa “oversize": Perderte en capas de tela les hace sentir que te estás escondiendo. Uñas extra largas o stiletto: Les parecen armas blancas. La practicidad y la ternura se pierden entre tanta punta.

Todo esto con fines informativos (y un poco de chisme) porque igual no vamos a dejar de usarlos. Getty Images

Tip Cosmo

La clave es la confianza. La ciencia del atractivo dice que lo que más les gusta es una mujer que se siente cómoda. Si amas tus chunky shoes, ¡úsalos! Nada es más sexy que la autenticidad.