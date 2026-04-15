Suscríbete
Síguenos en:
Moda y Belleza

10 cosas que las mujeres aman usar pero que los hombres detestan

Descubre el abismo entre lo que a ti te encanta llevar o usar y la percepción masculina (aunque no nos importe).

Abril 15, 2026 • 
Scarlet Valencia
Look café con bermudas

10 cosas que las mujeres aman usar pero que los hombres detestan.

Edward Berthelot/Getty Images

Seamos honestas: nos vestimos para nosotras y para nuestras amigas, no para ellos. La moda en general suele ser un misterio para el cerebro masculino promedio. Lo que para ti es un fashion statement, para él es una pregunta sin respuesta. Hoy vamos a profundizar un poco en ese abismo estético y a enlistar lo que a ellos simplemente NO les gusta de nuestro clóset. Todo esto con fines informativos (y un poco de chisme) porque igual no vamos a dejar de usarlos.

  1. Ugly sneakers & chunky shoes: Para ti es comodidad futurista; para ellos, parecen zapatos ortopédicos enormes.
  2. Pantalones “harem” o de tiro caído: Según la psicología de la silueta, ellos prefieren ver la forma real del cuerpo. Estos pantalones “borran” todo rastro de curvas.
  3. Labiales oscuros o mate: Los tonos vino o negros les parecen “góticos” o intimidantes, y el acabado mate les quita las ganas de besar por miedo a quedarse pegados. Esta no aplica si al chico le encanta la estética dark.
  4. Pestañas postizas XL: Si parecen abanicos que van a salir volando, el efecto de “mirada de impacto” se pierde en la distracción visual.
  5. “Mom jeans": La falta de definición en los glúteos es algo que el 90% de los hombres encuestados por portales de estilo masculino no logra procesar.
  6. Cortes de pelo muy cortos: Aunque es chic y empoderado, el instinto evolutivo suele asociar el pelo largo con la feminidad tradicional.
  7. Lentes de sol gigantes: Los llaman “lentes de mosca”. Sienten que ocultan tu rostro y tu expresión.
  8. Mucho perfume: El exceso de fragancia, por muy cara que sea, puede ser invasivo y matar el misterio.
  9. Ropa “oversize": Perderte en capas de tela les hace sentir que te estás escondiendo.
  10. Uñas extra largas o stiletto: Les parecen armas blancas. La practicidad y la ternura se pierden entre tanta punta.
hombre confundido

Todo esto con fines informativos (y un poco de chisme) porque igual no vamos a dejar de usarlos.

Getty Images

Tip Cosmo

La clave es la confianza. La ciencia del atractivo dice que lo que más les gusta es una mujer que se siente cómoda. Si amas tus chunky shoes, ¡úsalos! Nada es más sexy que la autenticidad.

Sigue leyendo...
Cómo grabar un video XXX con tu pareja
Amor y Sexo
3 trucos para hablar con un hombre (y que te escuche)
Marzo 15, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Engaño de pareja romántica
Amor y Sexo
¿Por qué sueño que mi pareja me engaña?
Marzo 16, 2026
 · 
Scarlet Valencia
mujer con camisa sentada en la cama pensando
Amor y Sexo
3 señales de que nunca te va a pedir que sean novios
Marzo 08, 2026
 · 
Scarlet Valencia
hombre guapo de perfil viendo el celular
Amor y Sexo
3 señales de que eres su “lugar seguro” mientras llega alguien más
Marzo 08, 2026
 · 
Scarlet Valencia
hombre recostado en sillón mirando una tablet
Amor y Sexo
Lo que él piensa cuando NO te escribe (y no, no es que esté “ocupado”)
Marzo 08, 2026
 · 
Scarlet Valencia
hombre-inseguro-tiro-completo-sentado-sofa_23-2149837704.jpg
Amor y Sexo
¿Por qué los hombres vuelven cuando ya los estás olvidando? La ciencia del “reaparecer”
Marzo 06, 2026
 · 
Scarlet Valencia

psicología masculina Moda y estilo
Scarlet Valencia
Te sugerimos
hombre-inseguro-tiro-completo-sentado-sofa_23-2149837704.jpg
Amor y Sexo
10 cosas que siente un hombre cuando lo dejas y aplicas el contacto cero
Abril 07, 2026
 · 
Scarlet Valencia
como-es-la-mirada-de-un-hombre-enamorado.jpg
Amor y Sexo
5 Frases que un hombre necesita escuchar para obsesionarse contigo
Abril 07, 2026
 · 
Scarlet Valencia
mitos y realides de usar brasier
Moda y Belleza
Mito vs Realidad: ¿Dormir con brasier causa cáncer o flacidez?
Abril 13, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Almendras el ingrediente natural que TikTok volvió viral (y sí, funciona).jpg
Moda y Belleza
¿Por qué los hombres prefieren a las mujeres con poco maquillaje?
Abril 14, 2026
 · 
Scarlet Valencia