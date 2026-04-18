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Equidad

Top 7 ademanes de lenguaje corporal que proyectan éxito instantáneo, según la psicología

Tu cuerpo habla antes que tú. Aprende los gestos y posturas de poder que hackean la percepción de los demás y te dan el control.

Abril 18, 2026 • 
Scarlet Valencia
mujer joven en entrevista proyecta liderazgo y confianza

Top 7 ademanes de lenguaje corporal que proyectan éxito instantáneo, según la psicología.

Getty Images

El éxito se huele, pero sobre todo, se ve en la forma en que sostienes tu barbilla y cómo mueves tus manos. Los nervios son normales, pero saber ocultarlos es el verdadero arte de la seducción profesional. Hoy conoceremos los “power moves” conductuales para que tu sola presencia diga: “Aquí mando yo”, antes de que abras la boca.

  1. El “triángulo de la mirada": No parpadees en exceso. Mantén un contacto visual firme pero no agresivo. Según la experta en lenguaje corporal Vanessa Van Edwards, los líderes utilizan la mirada para establecer confianza. Imagina un triángulo entre los ojos y la frente de tu interlocutor; mantenerte ahí proyecta una autoridad intelectual inalcanzable.
  2. Gestos de “campanario” con las manos: Une las yemas de tus dedos formando un arco. Es el ademán favorito de los CEO y líderes mundiales. La psicología conductual afirma que este gesto proyecta precisión y control total sobre el tema que se está tratando, eliminando cualquier rastro de duda.
  3. Control de micro-expresiones de nerviosismo: Evita tocarte el cabello, el cuello o ajustar tus joyas. Estos se llaman “gestos de adaptación” y le dicen al mundo que estás ansiosa. Mantener tus manos visibles y tranquilas sobre la mesa es una señal biológica de que no tienes nada que ocultar y estás en paz con tu entorno.
  4. La postura de “ocupación espacial": No cruces los brazos ni las piernas de forma que te hagas pequeña. Expande tu territorio: mantén los codos ligeramente alejados del cuerpo. El psicólogo de Harvard, Amy Cuddy, demostró que estas posturas de poder bajan el cortisol y suben la testosterona, dándote un dominio real sobre tu propio cuerpo.
  5. El “pivoteo” del cuerpo: Cuando alguien te hable, gira todo tu torso hacia ellos, no solo la cabeza. Este movimiento comunica respeto pero también una seguridad frontal inquebrantable. Dice que no tienes miedo de enfrentar lo que viene.
  6. Barbilla paralela al suelo: Ni muy alta como para que parezcas soberbia, ni muy baja que parezca sumisión. Mantener la barbilla alineada con el horizonte proyecta equilibrio y una actitud de escucha activa lista para la acción.
  7. La sonrisa de “duchenne” controlada: No sonrías todo el tiempo; la sonrisa constante se percibe como una búsqueda de aprobación. Sonríe de forma genuina y marcando los ojos solo en momentos clave de conexión. Esto hace que tu validación sea un recurso escaso y, por lo tanto, mucho más valioso.
mujer joven en entrevista proyecta calma y confianza

Los nervios son normales, pero saber ocultarlos es el verdadero arte de la seducción profesional.

Getty Images

Dato Cosmo

Se llama “Entrenamiento del Umbral de Calma”. Si logras mantener tus pies quietos, sin golpeteos o la rodilla moviéndose, durante una negociación estresante, tu cerebro interpretará que todo está bajo control y tus manos dejarán de temblar automáticamente. ¡El control empieza en la base! Tu cuerpo es tu armadura y tu mensaje más potente. Adueñate de tus movimientos, de tu psique y conquista al mundo.

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