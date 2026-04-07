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Paris Jackson revela sus insólitos hábitos para mantenerse en forma

Paris Jackson compartió algunos de los hábitos que la ayudan a mantenerse en forma, y no son precisamente los más típicos.

Abril 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
Los hábitos de Paris Jackson para mantener en forma y saludable

Los hábitos de Paris Jackson para mantener en forma y saludable

Getty Images

A sus 28 años, Paris Jackson ha dejado atrás sus problemas con las adicciones, para consolidarse como una mujer serena, sofisticada y con ideas claras, así lo demostró durante su celebración de cumpleaños el pasado 3 de abril, donde la modelo y cantante mostró un momento de equilibrio personal, con un estilo que mezcla grunge y boho-chic, y una rutina “relajada” marcada por la disciplina y la prioridad de su bienestar mental frente al ruido mediático.

Tras superar sus adicciones, la cantante y modelo reveló hábitos poco convencionales que la ayudan a mantenerse en forma y reflejan una visión más clara de sí misma y de su cuidado personal.

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Los hábitos de Paris Jackson para mantener en forma y saludable

Durante una entrevista con la revista Elle de India, la hija Michael Jackson ha hablado de sus hábitos, no solo para mantenerse en forma y saludable, sino también para conectarse con ella misma y llevar una vida mucho más relajada.

Me despierto… a veces a las ocho de la mañana, ¡otras a mediodía! Depende de si voy a ir al gimnasio o no”, reveló Paris, quien asegura que el sueño es primordial para ella. “Lo ideal sería que necesitara entre siete y nueve horas de sueño, pero puedo funcionar con cuatro o cinco. Eso sí, si puedo, ¡soy más que feliz durmiendo once horas!”.

La modelo aseguró que comienza su día con un poco de meditación, para después consentirse un poco con un desayuno estilo parisino: “Para desayunar tomo… un café y un cruasán”.

¿Qué come Paris Jackson para estar en forma?

Paris ha revelado que le gustan los sabores intensos y exóticos, pues más que una dieta intensa, prefiere la alimentación consciente y equilibrada.

Mi hora del almuerzo… es bastante diferente cada día. Mi plato favorito sería el sushi o el jambalaya, emblemático de la cocina cajún. Siempre es muy picante”, también confesó que evita los refrescos y en su lugar prefiere un poco de agua mineral o té japonés.

Paris también se ha confesado una deportista, pues gusta de ir el gimnasio y hacer deporte al aire libre: “Mi rutina de ejercicio consiste en… ir al gimnasio. También disfruto de largos paseos en mis ratos libres”.

La clave está en la constancia y en mantener una relación sana con su cuerpo, algo que ha construido con el tiempo.

¿Cómo enfrenta las críticas Paris Jackson?

Paris Jackson ha encontrado en la terapia, a la que asiste dos veces por semana, una herramienta fundamental para manejar la presión mediática, las críticas y la ansiedad que ha enfrentado desde joven.

Se trata de aprender a ser amable contigo misma, porque esa es la persona con la que te vas a acostar cada noche”, confiesa.

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