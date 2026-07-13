Jason Kelce revela detalles sobre cómo estuvo la boda de su hermano Travis con Taylor Swift

Ha pasado ya una semana de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el imponente Madison Square Garden de Nueva York, y poco a poco van saliendo a la luz pequeños detalles sobre la celebración que ha generado un sin fin de comentarios.

Recientemente, el hermano de Travis y ex jugador de la NFL, Jason Kelce, habló por primera vez de la espectacular boda de la pareja, y dejó claro que fue una boda memorable y muy especial.

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Jason Kelce cuenta cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Fue durante el American Century Championship en Lake Tahoe, donde medios de comunicación tuvieron la oportunidad de preguntar a Jason sobre la boda de su hermano con la cantante, y aunque Jason evitó dar información sobre la ceremonia, sí dio detalles sobre el ambiente y la energía que se percibieron durante una de las bodas más esperadas del año.

“Fue increíble. La pasamos muy bien. Fue una gran celebración”, dijo Jason Kelce, quien además tuvo un papel muy especial al fungir como padrino de boda de su hermano Travis.

Entre risas y con gran sentido del humor, Jason también comentó cómo disfruto del gran día de su hermano: “Probablemente tomé más de 15 cervezas”.

Kylie Kelce, cuñada de Travis, también reveló detalles de la boda de Taylor Swift

Kylie Kelce, esposa de Jason Kelce, también fue consultada sobre la celebración, y aunque mantuvo la discreción que la familia ha mostrado desde el enlace, resumió la experiencia con una sola palabra: “increíble”, reflejando que fue un momento muy especial tanto para la pareja, como para sus invitados.

Por otra parte, Kylie comentó que tanto ella como Jason han recibido numerosas preguntas sobre la boda y pidió respetar la privacidad de los recién casados, manteniendo la discreción que ha caracterizado a la familia del jugador de la NFL, desde que comenzó su relación con Taylor en 2023.

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