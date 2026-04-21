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El romance de Joe Jonas: todo sobre Tatiana Gabriela, la modelo que lo conquistó

¡Ya es oficial! Joe Jonas presume su romance con la modelo Tatiana Gabriela a dos años de su mediático divorcio con Sophie Turner.

Abril 21, 2026 • 
Melisa Velázquez
Joe Jonas hace oficial su romance con Tatiana Gabriela en Instagram

Joe Jonas hace oficial su romance con Tatiana Gabriela en Instagram

Instagram/@joejonas

Tras semanas de rumores y encuentros discretos, Joe Jonas finalmente hizo oficial su relación con la modelo puertorriqueña Tatiana Gabriela, con quien ya ha sido visto en múltiples ocasiones, dejando claro que su romance va en serio.

A dos años de su divorcio de Sophie Turner, el integrante de los Jonas Brothers se da una nueva oportunidad en el amor, y a través de las redes sociales ha confirmado lo enamorado que está de nuevo.

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Joe Jonas hace oficial su romance con Tatiana Gabriela en Instagram

Tras ser vistos juntos en varias ocasiones, Joe finalmente confirmó lo que ya todos sospechaban, su relación con Tatiana Gabriela, el cantante compartió fotos de su reciente viaje a Puerto Rico en Instagram, país natal de la modelo.

En una publicación de 10 fotos acompañada por la canción “True” de Spandau Ballet, Joe Jonas compartió momentos de su viaje al Caribe, destacando una imagen en la que aparece junto a Tatiana Gabriela, recostada sobre su hombro.

Esta nueva relación de Jonas, se da a dos años de haber firmado su divorcio de Sophie Turner, la madre de sus dos hijas, quienes se presume ya conocen y conviven con Tatiana Gabriela.

¿Quién es Tatiana Gabriela, la novia de Joe Jonas?

Nació y creció en Puerto Rico, en ciudades como Mayagüez y Aguadilla, y más tarde se mudó a Nueva York, donde ha desarrollado su carrera en la industria de la moda, trabajando con distintas marcas reconocidas como Diane Von Fustenburg, For Love and Lemons y Dolce Vita, participando en campañas y proyectos creativos.

Además, tiene formación en cine, lo que le ha dado una visión más artística en su trabajo frente a la cámara, además de haber aparecido en el video musical “Baile Inolvidable” de Bad Bunny, lo que impulsó aún más su proyección internacional.

De acuerdo con la revista People, Joe y Tatiana comenzaron a salir durante el verano de 2025, y tras varias citas, se han ido poniendo cada vez más serios, hasta formalizar en Instagram este 2026.

Fueron vistos en citas discretas para tomar café en Los Ángeles”, comenzó la fuente, añadiendo: “Parece que desde entonces se han vuelto más serios y han estado reuniéndose en varias ciudades, incluyendo Nueva York y Miami”.

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