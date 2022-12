Anuncian el inesperado fallecimiento de un actor de ‘Game of Thrones’

Wilko Johnson, músico conocido por haber sido miembro de la banda Dr. Feelgood, así como por su trabajo como actor en Game of Thrones, ha fallecido. El artista, que ha muerto los 75 años, interpretó en la serie de HBO a Ser Ilyn Payne.

También lee: En camino una película de ‘Game of Thrones’; esto es lo que sabemos al respecto

La noticia se ha confirmado a través de la cuenta de Twitter del propio Johnson. El músico e interprete dio vida a Payne, el silencioso verdugo oficial de Desembarco del Rey conocido como ‘La Justicia del Rey’ que sirvió a los reyes Robert I Baratheon y Joffrey I Baratheon. Esta fue su única incursión en la actuación, donde participó en un total de cuatro episodios en las temporadas 1 y 2 de la serie basada en los libros de George R.R. Martin.

También lee: La vez que Emilia Clarke reveló cómo es el pene de Jason Momoa

«Este es el anuncio que nunca quisimos hacer, y lo hacemos con gran pesar en el corazón: Wilko Johnson ha muerto. Falleció en su casa el lunes 21 de noviembre. Gracias por respetar la privacidad de la familia en este momento tan triste», reza el texto.

This is the announcement we never wanted to make, & we do so with a very heavy heart: Wilko Johnson has died. He passed away at home on Monday 21st November. Thank you for respecting the family’s privacy at this very sad time. RIP Wilko Johnson.

(Image: Leif Laaksonen) pic.twitter.com/1cRqyi9b9X

— Wilko Johnson (@wilkojohnson) November 23, 2022