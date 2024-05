La verdadera razón por la que Francesca fue sustituida por otra actriz en Los Bridgerton 3

¿Por qué la producción de Los Bridgerton cambió a la artista que interpretaba a Francesca? Aquí te lo revelamos

Ruby Stokes dio vida a Francesca en las dos primeras temporadas de Los Bridgerton. Sin embargo, la actriz ha sido sustituida en la tercera entrega, cuya primera tanda de episodios ha llegado a Netflix este jueves 16 de mayo.

Hannah Dodd ha asumido el rol en la temporada 3. Antes de unirse a Los Bridgerton, la actriz participó en producciones como Eternals, Enola Holmes 2, Anatomía de un escándalo o Pandora.

La verdadera razón por la que Los Bridgerton cambió a Francesca en la temporada 3

Tal como señala Screen Rant, Stokes dejó Los Bridgerton por un conflicto en su calendario. La intérprete tenía un papel protagonista en otra serie, el thriller de misterio sobrenatural Lockwood & Co., en la que interpretó al personaje de Lucy Carlyle.

De hecho, la ausencia de Stokes en gran parte de la segunda temporada de Los Bridgerton se debió principalmente a conflictos de calendario entre los dos proyectos. En mayo de 2023, Lockwood & Co. fue cancelada, pero el papel de Francesca Bridgerton ya había encontrado a su nueva actriz y el rodaje de la temporada 3 ya había concluido.

No fue solo el calendario de rodaje de Lockwood & Co. el que entró en conflicto con el de Los Bridgerton. Stokes también participó en la serie The Burning Girls, que se filmó al mismo tiempo que la temporada 3 de Los Bridgerton.

Los Bridgerton no prestó demasiada atención a Francesca en las dos primeras entregas. Francesca regresó de Bath al final de la temporada 1, donde estuvo visitando a su tía Winnie durante la mayor parte del año. El final de la temporada 2 de Los Bridgerton no explicó dónde estaba Francesca, que simplemente dejó de aparecer después de cierto punto sin explicación.

La temporada 3 de Los Bridgerton se centra en el romance entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton). La segunda parte de la entrega llegará a Netflix el 13 de junio.

Por Europa Press