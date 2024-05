Tras dos meses del estreno de Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, Victoria Justice finalmente rompió el silencio sobre cómo era trabajar en realidad con Dan Schneider

Celebridades como Jennette McCurdy, Amanda Bynes, Alexa Nikolas, Jamie Lynn Spears y más aparentemente fueron víctimas de Dan Schneider, el exproductor de Nickelodeon que fue acusado de acoso y abuso sexual infantil y que fue el encargado de crear algunas de las series de Nickelodeon más icónicas de todos los tiempos, como iCarly, Zoey 101, Drake & Josh, Victorious y más.

“Después de muchas conversaciones en común sobre las próximas direcciones y oportunidades futuras, Nickelodeon y nuestro socio creativo de mucho tiempo, Dan Schneider, acordaron no ampliar el contrato actual”, fue el comunicado con el que anunciaron su despido.

Sin embargo, una de las artistas que nunca se había pronunciado sobre el productor es Victoria Justice, quien recientemente rompió el silencio sobre cómo era trabajar con él.

Victoria Justice causa polémica al revelar cómo era su relación con Dan Schneider

Tras varias semanas del estreno de Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, Victoria Justice habló sobre su “compleja” relación con el exproductor de Nickelodeon, Dan Schneider.

“No estoy tolerando nada de su comportamiento”, dijo a Marie Claire y añadió: “Al final del día, mi relación con Dan es muy compleja: lo conocí cuando tenía 12 años y él es la persona que me dio esta gran oportunidad. Él cambió completamente mi vida. Lo más probable es que no estaría aquí donde estoy hoy si no fuera por él y por él viendo algo en mí. Por eso siempre estaré agradecida”.

Además, Justice se refirió a la disculpa pública de Schneider: “Después de ver su disculpa, creo que reconoce que hizo muchas cosas mal. Y creo que si pudiera regresar a una máquina del tiempo, haría muchas cosas de manera diferente”. Justice señaló que ella es “definitivamente una de las personas en esa lista” a quien Schneider le debe una disculpa. Victoria también dijo que el exproductor tenía un “ego muy grande” trabajando en las comedias para adolescentes de la cadena. Además, la actriz sintió que en ocasiones la “trataron injustamente” mientras trabajaba con él.