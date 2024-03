[VIDEO] Dan Schneider reaparece y responde a las acusaciones de abuso en su contra

Dan Schneider dio una entrevista respondiendo a las acusaciones de acoso y abuso infantil por parte de algunos ex actores del canal de televisión

Dan Schneider y Brian Peck son los dos exproductores de Nickelodeon que están siendo señalados de abuso y acoso infantil. En uno de los recientes episodios deQuiet on Set, el ex actor de All That, Bryan Hearne, recordó las terriblea anécdotas y situaciones a los que fueron sometidos tanto sus compañeros como él. l

“Me estaban adaptando para el papel del pequeño feto, y esencialmente eres un feto, por lo que estás desnudo”, explicó. “Tienes un body y tiene que ser del tono de la piel. Alguien dijo: “El tono de piel debe ser carbón”. Se me empezaron a llenar los ojos de lágrimas”, alegó, señalando que Schneider tenía una relación más cercana con los actores blancos.

“Dan tenía una relación mejor con algunos de los otros niños blancos. No me sentí cercano a él en absoluto. Mi tiempo en Nickelodeon jugó un papel importante en cómo lidié y sigo lidiando con los problemas raciales”.

Con aquellos “niños blancos” se refiere a Jennette McCurdy, Jamie Lynn Spears, Amanda Bynes, Alexa Nikolas y otros artistas que fueron acosados por Schneider.

La respuesta de Dan Schneider

Schneider finalmente habló sobre las acusaciones en su contra en un video obtenido por The Hollywood Reporter después de la emisión de los dos primeros episodios de Quiet on Set.

“Las últimas dos noches fueron muy difíciles. Yo enfrentándome a mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente le debo a algunas personas una disculpa bastante fuerte. Cuando vi el programa, pude ver el dolor en los ojos de algunas personas y me hizo sentir muy arrepentido. Desearía poder volver, especialmente a esos primeros años de mi carrera, y aportar el crecimiento y la experiencia que tengo ahora y simplemente hacer un mejor trabajo y nunca, nunca sentir que estaba bien ser un idiota para cualquiera, jamás”.

Tras las acusaciones que se hicieron en el documental en contra de Dan Schneider, el representante del exproductor de Nickelodeon compartió el siguiente comunicado para Variety:

“Todo lo que sucedió en los programas que dirigió Dan fue cuidadosamente examinado por docenas de adultos involucrados y aprobado por la cadena”, dijo el representante. “Si hubiera un problema real con las escenas en las que algunas personas, ahora años después, están ‘sexualizando’, serían eliminadas, pero no es así, todavía se transmiten constantemente en todo el mundo y las disfrutan tanto los niños como los padres. . … Además, todos los días en cada set, siempre había padres, cuidadores y amigos viendo las filmaciones y los ensayos. Si hubiera habido escenas o atuendos que fueran inapropiados de alguna manera, habrían sido señalados y bloqueados por este escrutinio de múltiples capas. Desafortunadamente, algunos adultos proyectan sus mentes adultas en los programas infantiles y sacan conclusiones falsas sobre ellos”.