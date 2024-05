¿Anne Hathaway y Nicholas Galitzine se enamoraron en la vida real? Este video lo probaría, según los fans

Anne Hathaway y Nicholas Galitzine protagonizan The Idea Of You, el nuevo éxito de Amazon Prime basado en la novela de Robinne Lee, una escritora estadounidense que utilizó a Harry Styles para escribir su libro, cuya trama reza así: “Solène Marchand, de treinta y nueve años, propietaria de una galería de arte en Los Ángeles, se resiste a llevar a su hija Isabelle a conocer a su boy band favorits. Pero desde su divorcio, está más ansiosa que nunca por estar cerca de Isabelle. Lo último que espera Solène es establecer una conexión con uno de los miembros del mundialmente famoso August Moon. Pero Hayes Campbell es inteligente, ganador, confiado y elegante, y la atracción es inmediata. El hecho de que tenga veinte años complica aún más las cosas”.

La química entre los personajes es muy intensa a pesar de la diferencia de edad, y ahora, gracias a una recopilación de videos detrás de cámaras, los fanáticos creen que el amor entre los personajes de ‘The Idea Of You’ pudo haber traspasado la pantalla.

El video por el que aseguran que el romance de The Idea Of You traspasó la pantalla

Como productora de The Idea Of You, Anne Hathaway reveló la razón por la que eligió a Nicholas Galitzine como coprotagonista: “El proceso fue simplemente fácil. Sencillamente comencé a sonreír. Y me vio sonreír, así que se relajó y empezamos a bailar. Nadie se estaba luciendo. Nadie intentaba conseguir el trabajo. Estábamos simplemente en un espacio bailando. Miré y Michael Showalter, nuestro director, estaba sonriendo”, rememoró.

Ahora, Anne compartió un compilado de videos detrás de cámaras en donde es más que evidente que hay muy buena química entre Nicholas y ella, incluso algunos usuarios de Instagram comentaron que el amor entre Solène y Haynes pudo haber traspasado la pantalla.

“Veo química”, “Presiento que surgió algo ahí", “La química se siente muy real”, “Siento que hizo más química con esta preciosa mujer que con Camila Cabello cuando hizo Cenicienta”, “La química que hay entre ustedes dos...OMG!” y “Tengo una teoría: se enamoraron en la vida real”, escribieron los usuarios.