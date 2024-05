‘The idea of you’: los pros y contras de tener una pareja mayor que tú

El próximo 2 de mayo se estrena ‘The idea of you’, la nueva película de Anne Hathaway y Nicholas Galitzine que pone sobre la mesa la discusión de la diferencia de edad en la pareja…

¿Cuál es la diferencia de edad socialmente permitida y bien vista en una pareja? ¿Se vale que la mujer sea mayor que el hombre? ¿Cuáles son los pros y contras de tener una pareja notablemente mayor que tú? Estas y muchas otras preguntas se ponen sobre la mesa gracias a la nueva película de Amazon Prime protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine.

Aunque los rumores apuntan que la historia de ‘The idea of you’ está inspirada en la relación de Harry Styles y Olivia Wilde, quienes a principios del 2021 iniciaron una relación que duró 2 años e incluso el cantante se tatuó el nombre de la directora de cine, en realidad la autora de la historia, Robinne Lee aclaró que no se trata de un caso en particular sino en el creciente fenómeno de las relaciones sentimentales donde la mujer tiene más edad que su pareja hombre.

Básicamente de eso se trata ‘The idea of you’, pero no queremos spoilearte, así que espera a mañana, 2 de mayo, para disfrutar la historia y sacar tus propias conclusiones.

Los pros de tener una pareja mayor que tú

No importa si eres hombre o mujer, tener una pareja mayor que tú tiene sus ventajas:



Generalmente son personas centradas que saben lo que quieren

Si aprendieron de sus experiencias pasadas, la relación será mucho más madura

Aprendes y recibes de sus experiencias

Las mujeres tienden a enamorarse a través de la admiración, por ello estas relaciones suelen ser más pasionales

El lazo de protección será más evidente entre ambos

Los pros de tener una pareja mayor que tú Getty images

Contras de tener una relación con alguien mayor que tú

Puede ser que la brecha generacional se interponga entre sus intereses individuales

La vida sexual estará determinada por la vitalidad de la persona madura

Es probable que, si tú tienes deseos de salir de antro, él prefiera ver Netflix y dormirse temprano

También es probable que haya ejercicios de poder que hagan la relación desigual económica, psicológica y emocionalmente

A veces estas relaciones están mediadas por daddy issues o mommy issues

Cabe destacar que estas conclusiones fueron el resultado de un panel llamado ‘Deconstrucción de los estereotipos en relaciones de pareja’ donde participaron expertas y se escuchó la opinión de los asistentes, por lo que no se trata de reglas sino de opiniones basadas en experiencias, finalmente, cada pareja vive su relación según sus propias herramientas emocionales.