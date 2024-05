¿Quiénes tienen el corazón de los protagonistas de The Idea Of You en la vida real?

A partir de su gran éxito en la industria musical, Harry Styles se convirtió en todo un ícono. Su éxito comenzó cuando formó parte de la boyband One Direction y se convirtió en el crush de millones de fanáticas alrededor del mundo. Una de ellas fue Robinne Lee, una escritora estadounidense que utilizó a Harry Styles para escribir su libro, The Idea Of You, la cual es protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine y cuya sinopsis reza así:

“Solène Marchand, de treinta y nueve años, propietaria de una galería de arte en Los Ángeles, se resiste a llevar a su hija Isabelle a conocer a su boy band favorita. Pero desde su divorcio, está más ansiosa que nunca por estar cerca de Isabelle. Lo último que espera Solène es establecer una conexión con uno de los miembros del mundialmente famoso August Moon. Pero Hayes Campbell es inteligente, ganador, confiado y elegante, y la atracción es inmediata. El hecho de que tenga veinte años complica aún más las cosas. Lo que comienza como una serie de citas clandestinas rápidamente evoluciona hacia una relación apasionada y genuina”.

Los personajes interpretados por Hathaway y Galitzine tuvieron una química inmediata, pero quiénes tienen los corazons de los actores en la vida real?

The Idea Of You: ¿quiénes son las parejas reales de Nicholas Galitzine y Anne Hathaway

Nicholas Galitzine

Es oficial: Galitzine sí tiene novia y lleva siete meses con ella, o al menos eso fue lo que reveló en una reciente entrevista. La mala noticia es que no reveló el nombre de su pareja sentimental.

“Pensé que los amores de mi juventud habían apagado al romántico empedernido en mí, pero creo que eso siempre permanecerá", expresó. A través de Instagram, el actor ha compartido fotografías que revelan lo enamorado que está, pero sin hacer pública la identidad de su novia.

Anne Hathaway y Adam Schulman

Sabemos que en el 2012 Anne Hathaway se casó con el productor, Adam Shulman, después de que se conocieran en un evento cuatro años antes y aseguraran que fue una especie de “flechazo” y amor a primera vista. Fruto de su matrimonio, Anne y Adam tuvieron dos hijos: Jonathan y Jack.

Sin embargo, varias teorías señalan que la pareja no se conoció en esta vida, sino en una pasada, específicamente en el siglo en el que vivió William Shakespeare, el famoso dramaturgo, poeta y actor inglés que falleció en el año 1616. Pero ¿qué tiene que ver el reconocido escritor con Anne Hathaway y su esposo? Algunos internautas han compartido supuestas pruebas que comprobarían que Adam Shulman es la reencarnación de William Shakespeare y Anne Hathaway la de su esposa, como el parecido físico, su nombre y su mes de nacimiento.

“La verdad es que él sí se parece mucho a William Shakespeare, ¿no es así?”, dijo al respecto Hathaway.