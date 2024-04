Anne Hathaway es una de las actrices más solicitadas y actualmente está en plena promoción de The Idea Of You, película romántica dirigida por Michael Showalter y basada en la novela de Robinne Lee.

Anne Hathaway ha charlado recientemente con V Magazine, una entrevista en la que ha rememorado los inicios de su carrera y ha hablado sobre un curioso casting al que tuvo que enfrentarse.

En declaraciones a la revista, Hathaway contó que, en una ocasión, tuvo que besar a 10 hombres en una audición, esgrimiendo que a principios de los 2000 era “normal” pedir a los actores que se besaran con posibles coprotagonistas para probar su química.

“En realidad es la peor manera de hacerlo. Me dijeron: ‘Hoy vienen diez muchachos y has sido elegida. ¿No estás emocionada de besarte con todos ellos?’. Y pensé: '¿Hay algo mal en mí?’. Porque no estaba emocionada. Pensé que sonaba asqueroso”, relató.

“Era muy joven y muy consciente de lo fácil que era perderlo todo si me tildaban de difícil, así que simplemente fingí que estaba emocionada y seguí adelante. No fue un juego de poder, nadie intentaba ser horrible o hacerme daño. Era simplemente una época muy diferente y ahora hacemos las cosas mejor”, agregó.

Anne Hathaway revela por qué eligió a Nicholas Galitzine como pareja en The Idea of You

Como productora de The Idea Of You, el proceso de casting para encontrar a su interés amoroso en pantalla, que terminó siendo Nicholas Galitzine, fue totalmente diferente. “Le pedimos a cada uno de los actores que vinieron que eligieran una canción que sintieran que a su personaje le encantaría, que pondrían para que mi personaje bailara, y luego haríamos una breve improvisación. Estaba sentada en una silla como si hubiéramos regresado de cenar o de caminar o algo así, dimos al play y comenzamos a bailar juntos”, dijo.

Galitzine eligió un tema de Alabama Shakes y Hathaway dijo que el proceso “fue simplemente fácil”. “Simplemente comencé a sonreír. Y me vio sonreír, así que se relajó y empezamos a bailar. Nadie se estaba luciendo. Nadie intentaba conseguir el trabajo. Estábamos simplemente en un espacio bailando. Miré y Michael Showalter, nuestro director, estaba sonriendo”, rememoró.

En The Idea Of You, Hathaway da vida a una madre soltera de 40 años que se enamora del cantante de 24 años de la boyband más popular del mundo. “Simplemente pensé que era una premisa divertida. Uno de los puntos que destaca la película es algo que realmente comparto: tenemos ideas limitadas sobre las formas apropiadas para que las mujeres sean felices. Y reaccionamos con dureza y castigo cuando sentimos que las mujeres han traspasado esos límites. Creo que eso debe terminar, así que hice una película sobre ello”, declaró a V Magazine. El largometraje llegará a Amazon Prime Video el próximo 2 de mayo.

Por Europa Press