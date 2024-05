Las características de las mujeres mayores que atraen a los hombres jóvenes

Al estilo de ‘The Idea Of You’, ¿qués es lo que a ellos les gusta de una mujer mayor?

Anne Hathaway y Nicholas Galitzine protagonizaron The Idea Of You, una película que se centra en un romance con brecha generacional y sigue la historia de amor de Soléne, de 40 años, y de Hayes, de 24. En esta relación sentimental, la mujer es 16 años mayor que el hombre, lo que ha dividido opiniones y generado debate entre la audiencia.

Pero la verdadera pregunta es: ¿por qué los hombres jóvenes se están fijando cada vez más en las mujeres mayores que ellos? Estas son las características que los vuelven locos...

Características de las mujeres mayores que atraen a los hombres jóvenes

Madurez

Las escenas de celos no existen, o bien, son escasas o extremadamente controladas. Una mujer madura ha vivido lo suficiente como para saber qué tolerará y qué no, así que no pierde el tiempo peleando por temas absurdos, pues vive con resiliencia y responde de manera asertiva a los problemas. A los hombres jóvenes les gusta que una mujer sepa lo que quiere y que tenga el control de sus emociones.

Anne Hathaway revela lo que piensa del romance que vive su personaje de The Idea Of You Amazon Studios

Viven el momento

Cuando la mujer es la mayor en una relación,por lo general ya ha vivido un sin fin de experiencias sentimentales; quizá ya estuvo casada, tuvo hijos o le rompieron el corazón un sin fin de veces. Por lo mismo, a ellos les gusta que ese tipo de mujeres disfrutan del presente y no están pensando en el futuro de la relación, como en una boda o formar una familia.

Son independientes

Lo más seguro es que una mujer mayor ya tenga una carrera consolidada y un trabajo fijo, por lo que no dependen económicamente de su pareja para tener la vida de sus sueños. Ya tienen una vida armada y no piensan cambiarla por la llegada de un hombre a su vida, sin embargo le dan la bienvenida a esa persona a su rutina y si se acopla a sus planes, entonces dejan que la relación fluya.

The Idea Of You: ¿quiénes son las parejas reales de Nicholas Galitzine y Anne Hathaway Getty

Son seguras de sí mismas

Una mujer que ya vivió lo suficiente en el plano sentimental sabe lo que vale y no deja que ninguna decepción romántica baje su autoestima. Conoce al pie de la letra sus virtudes y sus defectos, por lo que es imporsible que alguien más la hiera.

Son más abiertas en la intimidad

En el sexo saben qué les gusta y cómo les gusta, y lo mejor de todo es que no sienten vergüenza de compartirlo con su pareja. Es probable que una mujer mayor tenga más experiencia en la cama y que por lo tanto, pueda satisfacer más exitosamente a un hombre.

“Las mujeres de ahora son más abiertas al sexo y esto atrae al hombre. Esa necesidad de aventurarse en experiencias y no en emociones puede significar una atracción. Para quienes solo buscan sexo, una pareja mayor es perfecta para sus deseos, pues no representa un apego emocional para el que no está listo”, reveló el sexólogo Luis Montejo a El País.