Lo que dijo Benny Blanco sobre Selena Gomez tras enterarse de que Justin Bieber sera papá

¿Benny Blanco y Selena Gomez se preparan para seguir los pasos de Justin Bieber y Hailey Baldwin? Esto dijo el productor...

Después de que Justin Bieber y Hailey Baldwin anunciaran que se convertirán en padres este año, los usuarios de las redes sociales no pudieron evitar pensar en Selena Gomez, quien mantuvo un romance intermitente con el canadiense durante 10 años. Si bien la cantante no reaccionó directamente al embarazo de la modelo con su ex, Selena publicó una fotografía de su mano sosteniendo la de su novio, Benny Blanco, por lo que los internautas señalaron que lo hizo para dar a entender que su relación sentimental con el productor va tan bien que la noticia de que Justin será papá no le afectó en lo más mínimo.

Por su parte, Benny Blanco dio algunas declaraciones sobre el futuro de su relación con Selena Gomez que dividieron opiniones en redes sociales.

Lo que Benny Blanco dijo sobre Selena Gomez tras el anuncio de que Justin Bieber será papá

Durante su participación en The Howard Stern Show de SiriusXM, Benny Blanco reveló que se encuentra listo para dar el siguiente paso con Selena Gomez, pues “todos los días piensa en tener hijos con ella”.

“¿Quieres tener hijos con Selena? ¿Ya le has dicho que quieres tener hijos?”, fue la pregunta que le hicieron al productor musical, quien respondió: “Siempre es un tema de conversación para mí todos los días. Ese es mi próximo objetivo, marcar la casilla. Tengo un montón de ahijados, tengo un montón de sobrinos. Me encanta estar rodeado de niños”.

¿Y sobre proponerle matrimonio? Blanco dijo que “toma todo un día a la vez": “Sólo sé que cuando la miro, simplemente digo: ‘No conozco un mundo que pueda ser mejor que este’. Eso es lo que siempre le digo”.

Y es que Benny está completamente enamorado de Gomez, pues dijo que “ella es la más genial, la más simpática, la más dulce. Ella es realmente como mi mejor amiga... nos reímos todo el maldito día”.