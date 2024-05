Mira el video en el que Danna revela si siente que el público mexicano la apoya o no...

Danna es una de las celebridades mexicanas con más reconocimiento a nivel internacional actualmente. Y es que la artista no solo ha triunfado en el mundo del cine y la televisión con series como Élite, sino que su música ha llegado a diferentes rincones del mundo, convirtiéndose así en una de las estrellas de pop favoritas del momento. Sin embargo, Danna ha estado en boca de todos desde hace un par de semanas cuando expresó que prefería España que México, comentario con el que se ganó el reproche de sus fans mexicanos por “no mostrar agradecimiento” hacia el país que la apoyó y la vio crecer.

Posteriormente, al ser interrogada sobre esta polémica, Danna se retractó diciendo: “Yo viva México por siempre, los amo, bye”.

Ahora, la intérprete de Oye Pablo ahora vuelve a ser tendencia después de señalar que a veces no se siente querida por el público mexicano.

Danna Paola no se siente querida por los mexicanos; esto fue lo que dijo

Durante la Met Gala 2024, Eiza González dijo sentirse orgullosa de ser mexicana, pero señaló que no siente el apoyo de su país: “Me siento, siempre, como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana... A veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno. Yo muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente”.

Ante estas declaraciones, Danna fue abordada en el aeropuerto por algunos periodistas, quienes le preguntaron qué opinaba sobre lo que había dicho Eiza en la Met Gala:

“Yo la apoyo muchísimo con esa opinión también. Yo creo que sí, a veces (me he sentido igual), pero... yo tengo mucho público que me ama y que me quiere, y nada”, expresó después de que le preguntaran si sentía lo mismo que Eiza González.