Tuvimos una entrevista con Maia Reficco y Malia Pyles, quienes nos contaron algunos secretos sobre Pretty Little Liars: Summer School

Después de los desgarradores eventos de “Pretty Little Liars: Original Sin”, nuestras Pretty Little Liars enfrentan un destino peor que la muerte: la escuela de verano. Sin embargo, Millwood High no es lo único que se interpone en el camino de sus divertidos trabajos de verano y sus nuevos intereses amorosos de ensueño. Un nuevo villano, que puede o no tener una conexión con A, ha llegado a la ciudad y los pondrá a todos a prueba.

Platicamos con Maia Reficco y Malia Pyles, quienes interpretan a Noa y Minnie, respectivamente, y nos contaron cómo evolucionaron sus personajes en esta nueva temporada, entre muchas otras cosas.

¿Quién es “A” en Pretty Little Liars: Summer School? Maia Reficco y Malia Pyles en entrevista max

¿Cuáles son las principales diferencias entre Pretty Little Liars: Original Sin y Pretty Little Liars: Summer School?

Maia: Creo que en esta temporada todas nos estamos encontrando mucho más con nosotras mismas a nivel individual. Al mismo tiempo, creo que una vez que nuestra amistad se establece, hay más espacio para crecer junto con ella y creo que es muy bonito ver cómo todos los personajes se encuentran consigo mismas, ahora son más fuertes, mejores que nunca.

Malia: Es verano. Estamos mudando de piel, como las serpientes. Hay un nuevo ambiente en muchos sentidos, pero de igual manera los problemas vienen a tocar a nuestra puerta y hay que lidiar con ellos.

Sin entrar en spoilers, que nos pueden adelantar sobre el nuevo villano de la serie?

Maia: Estabecimos que su nombre es Bloody Rose. Hay algo verdaderamente terrorífico en A esta vez, definitivamente nos hará sufrir en todos los sentidos que pueda.

Malia: Tenemos un chiste de que este año en lugar de llamarse “A” se llama “B”. Ha sido divertido jugar con un nuevo supervillano.

¿Cómo evolucionan sus personajes en esta nueva temporada?

Maia: Noah en la temporada pasada solo trató de mantenerse a flote, y en esta temporada es más sobre quién es ella y qué es lo que quiere y de ir detrás de ello. Pero también se siente confundida en el camino como todos, pues la vida no es una línea recta que va del punto A al punto B. Interpretarla fue muy real y divertido.

Malia: No sé si esto es spoiler, pero en esta nueva temporada nos encontramos trabajando en nuestra fuerza tanto física como mental, lo cual fue muy divertido porque aprendimos a pelear, lo cual es una gran lección. Y OMG!, Maia era muy buena en sus secuencias de pelea, pero yo no tanto (risas). Me gustaría que vieran el detrás de cámaras.

¿Qué es lo que más les gusta de sus personajes?

Maia: Yo amo lo protectora que es con la gente que quiere. Creo que en esta temporada vaya que protege a sus seres queridos.

Malia: Es una pregunta difícil. Lo que más me gusta es que una una chica extraña y yo también lo soy. Marcha a su propio ritmo y no hace las cosas de la forma tradicional, pero la forma que tiene de hacerlo me hace sentir auténtica. Constantemente me inspira porque me enseña que no siempre debes seguir las reglas de los demás.