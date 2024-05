Los Bridgerton: ¿Qué pasa con Colin y Penelope al final de la temporada 3 Parte 1?

La relación entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton) es la trama central de la temporada 3 de Los Bridgerton, cuya primera parte llegó a Netflix el 16 de mayo. La historia entre ambos primero comienza como una amistad y va evolucionando, pero, ¿qué ocurre con los personajes al final de la Parte 1?

En la temporada 3 de Los Bridgerton, Penelope decide que es hora de encontrar marido y Colin se ofrece a ayudarla, aunque ella está enamorada de él. Uno de los mayores obstáculos en su relación con Colin es su identidad como Lady Whistledown debido a cómo ha retratado a los Bridgerton en sus escritos durante las últimas temporadas.

Mientras Colin ayuda a su amiga, se da cuenta de que siente algo más por ella y termina pidiéndole matrimonio. Cuando Colin le propone matrimonio a Penelope, ella tiene que tomar una decisión: contarle a Colin todo sobre Lady Whistledown y arriesgarse a arruinar su compromiso u ocultárselo y perder su mayor logro.

Penelope acepta la propuesta de matrimonio de Colin y, al principio, parece decidida a dejar atrás a Lady Whistledown. Aunque claramente le duele dejar de lado sus escritos, quiere demasiado a Colin como para arriesgarse a arruinar su nuevo amor. Sin embargo, su opinión cambia rápidamente cuando Cressida Cowper logra escribir un número rival de Lady Whistledown, barriendo el legado de Penelope. Esa misma noche, con el apoyo de Eloise, Penelope escribe su propio número como Lady Whistledown y, como era de esperar, Colin la descubre. De esta manera, la relación entre ella y Colin queda en el aire.

LA ESCENA DEL CARRUAJE

Entre los fans de las novelas románticas de Julia Quinn, hay una escena en la temporada 3 de Los Bridgerton que todos estaban esperando: la escena del carruaje. Y aunque es tan apasionante como aparece en el libro, hay un cambio muy significativo. En el libro de Julia Quinn, Colin ve a Penelope subir a un carruaje y decide seguirla por su seguridad. Al hacer esto, termina descubriendo que Penelope es Lady Whistledown. Los dos discuten, ya que Colin está preocupado por la reputación de Penelope, pero terminan reconciliándose.

En la temporada 3 de Los Bridgerton, el contexto de esta escena es muy diferente. Colin sigue a Penelope a su carruaje, pero es porque Colin arruinó sus posibilidades de comprometerse con Lord Debling, no por su identidad como Lady Whistledown. Colin exige que le dejen subir al carruaje de Penelope y discuten, y es cuando él se declara.

EL FINAL DE FRANCESCA Y JOHN STIRLING

Aunque Penelope y Colin son los protagonistas de la tercera temporada de Los Bridgerton, hay otros romances que entran en juego. Francesca Bridgerton está interesada en un hombre llamado John Stirling. Los dos parecen encajar perfectamente, pero se topan con problemas debido al deseo de la Reina de que Francesca tenga una pareja de su elección, dejando también en el aire qué ocurre con la pareja.

LA AMISTAD DE ELOISE Y PENELOPE

La amistad entre Penelope y Eloise también tiene gran importancia en la temporada 3. Al final de la temporada 2, Eloise descubre que Penelope es Lady Whistledown y, debido a lo que escribió sobre Eloise, las dos tienen una pelea. En la temporada 3 siguen distanciadas, pero, al final de la temporada, las cosas parecen estar mejorando.

A pesar de que Lady Whistledown es lo que dañó la amistad de Penelope y Eloise en primer lugar, finalmente las une al final de la temporada 3. A lo largo de la temporada, Eloise se acerca a Cressida Cowper, quien se preocupa cada vez más por sus perspectivas de matrimonio. Para evitar casarse con un anciano, dice ser Lady Whistledown. Este sorprendente giro de los acontecimientos deja a Eloise sintiéndose traicionada por Cressida y, además, preocupada por Penelope.

¿QUÉ OCURRE CON CRESSIDA Y LORD DEBLING?

Cuando Penelope decide buscar marido, Lord Debling se presenta como una opción sólida. Sin embargo, Cressida también pone su mirada en Debling, y él parece no decidirse. Al final, los sentimientos de Colin se interponen entre Penelope y Debling, lo que deja a Cressida con una oportunidad que, finalmente, no aprovecha. Cressida no termina con Lord Debling. Aunque podría haber intentado cortejarlo después de que su relación con Penelope se terminara, opta por reclamar el título de Lady Whistledown.

Por Europa Press