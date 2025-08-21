Las frases más icónicas de Samantha Jones en Sex and The City para empoderarte

Pocos personajes han tenido el impacto cultural como el que han tenido las chicas de Sex and The City, pero si hay uno que destaca de estas cuatro mujeres, es el de Samantha Jones. La amiga empoderada, irreverente y segura de sí misma que no tiene miedo a decir lo que piensa.

Samantha no solo nos enseñó a ser una gran amiga, sino también que nuestra voz y sueños importan tanto como la de los demás, en especial cuando se trata de hombres. Aunque su acercamiento al amor era poco convencional para la mayoría, ella nos demostró que también hay distintas formas de abrazar nuestra sexualidad que son completamente válidas. Es por eso que aquí te dejamos algunas de sus frases más icónicas para hacerte sentir empoderada e imparable.

7 frases más icónicas de Samantha Jones en Sex and The City

“Tranquila bebé, todas somos las villanas en la historia de alguien más.”

Si algo tenía claro Samantha era que agobiarse por el “qué dirán” es algo que no la agobia y tampoco debería preocuparte a ti. Lo que crea cada persona de ti es su construcción mental sobre la gran persona que eres y eso no te define y mucho menos debe limitarte.

“Si me preocupara lo que cada z*rra de Nueva York dice de mí, nunca saldría de casa.”

HBO

Otra frase icónica que nos recuerda que la opinión de los demás sobre nosotras le pertenece solo a ellos y no debe afectarnos en lo más mínimo. Mientras tú estés feliz, plena y sin dañar a nadie, nada más importa, mucho menos comentarios innecesarios.

“Sí, soy dura. También soy exigente, terca, autosuficiente y siempre tengo razón. En la cama, en la oficina y en cualquier otro lugar.”

HBO

Ser “dura” es necesario, y aunque a veces es mal visto, es parte de poner límites para proteger nuestro bienestar en todos los aspectos. Entonces no te culpes, y recuerda que tu prioridad número uno siempre debes ser tú misma.

“Cariño, no puedes estar escuchando cada mal*dta vocecita que te pasa por la cabeza. Te volverás loca.”

HBO

Todas tenemos esa (o esas) vocecitas que nos dicen que no podemos o que no somos suficientes. ¿Pero qué crees? Esas voces no tienen la verdad absoluta sobre lo que eres o serás. No les des el peso que no merecen y enfócate en todo lo bueno que tienes y que podrías lograr simplemente al creer en ti misma.

“No seré juzgado por ti ni por la sociedad. Vestiré lo que quiera y me acostaré con quien quiera, siempre y cuando pueda respirar y arrodillarme.”

Tener que dar explicaciones o sentirnos juzgadas hasta por lo que usamos es algo que ya no vamos a tolerar y Samantha Jones lo dejó muy en claro. Lo importante es cómo te sientes y no lo que piensen los demás, porque al final del día, a quien debes enfocarte en complacer es a ti misma.

“El hombre ideal es una ilusión. Empiecen a vivir sus vidas.”

HBO

Aunque los tiempos han cambiado, esa sensación de querer encontrar al hombre ideal es algo que puede limitar a muchas mujeres. No te digo que te rindas en el amor y en encontrar tu príncipe azul, pero sí en la idea de que el estar en pareja o no define tu vida y tu valor. La persona correcta llegará en su momento; ten paciencia y, mientras tanto, disfruta de tu vida al máximo.

“Te amo, pero me amo más a mí misma.”

El amor es una de las cosas más bonitas que pueden existir, y el saber que decidimos complicarlo tanto es algo simplemente entristecedor. Recuerda que el amor se siente fácil y te da paz hasta en los días difíciles; el forzarnos a estar solos por no herir a los demás o el miedo a estar solos es lo peor que podemos hacer. Es por eso que amarnos a nosotras mismas es el primer paso para poder amar a alguien más.

Fuese tu personaje favorito de la serie o no, algo es seguro, Samantha Jones era una girl’s girl y la amamos por eso. Ya sea que te inspiren todas o solo una de estas frases, al final del día en sentirte empoderada es algo que no debería darte miedo ni vergüenza. Recuerda siempre ser tú misma y amarte con locura.