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Fitness

Tu falta de motivación para entrenar está en tu celular, no en tus músculos

¿Sientes que no tienes fuerza? Quizás solo tienes “fatiga digital”. Descubre cómo el scrolling infinito está matando tus ganas de moverte.

Abril 04, 2026 • 
Scarlet Valencia
mujer apagando celular a punto de entrenar

Tu falta de motivación para entrenar está en tu celular, no en tus músculos.

Getty Images

Deja de culpar a tu falta de disciplina o a que “tus músculos están cansados”. Lo que está agotado es tu cerebro de tanto ver vidas perfectas y cuerpos generados por IA que ni siquiera existen. Tu celular es un vampiro de dopamina que te deja sin nada para el mundo real. Si quieres volver a sentir ese set vibrante de energía en tu cuerpo, tienes que aprender a desconectarte del vacío frío de lo artificial. Hoy te digo cómo recuperar tu poder.

  • La trampa de la comparación. Ver cuerpos irreales generados por IA en tu marketing digital diario crea un estándar imposible que desmotiva a cualquiera.
  • Fatiga por decisión. Pasar horas instruyendo al “éter de la inteligencia artificial” (o simplemente viendo contenido) agota tu voluntad antes de que siquiera te pongas los tenis.
  • El estándar de lo real. Pamela Anderson proponen elevar la autenticidad como el nuevo estándar; esto aplica también a tu entrenamiento. Entrena por cómo te sientes, no por cómo te ves en una selfie.
  • Recupera tu humanidad. Busca actividades que tengan riqueza, textura y calidez humana. Una clase de baile grupal siempre será más motivadora que una rutina fría en una app.
  • Compromiso con la transparencia. Sé honesta contigo misma sobre cuánto tiempo pierdes en redes. Haz de “lo real” tu estándar de vida, no solo una tendencia de fin de semana.
Nada-de-medicinas-al-entrenar.jpg

Tu celular es un vampiro de dopamina que te deja sin nada para el mundo real.

Getty Images

Dato Cosmo

El uso de redes sociales justo antes de entrenar puede reducir tu rendimiento físico hasta en un 15% debido a la fatiga mental. ¡Guarda el celular hasta el final!

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