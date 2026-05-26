El lado tóxico de la cultura del “summer body” del que nadie quiere hablar

Ya estamos a mitad de año y las redes sociales comienzan a llenarse de un patrón de contenido que se repite de forma casi religiosa: “Consigue tu summer body en 30 días”, “Pastillas milagrosas para quemar grasa antes de tus vacaciones”, “Rutinas detox express para lucir el traje de baño”. Los anuncios nos bombardean y los discursos de fitness extremo se disfrazan de “bienestar”.

Es momento de parar esto un segundo. Vamos a quitarle el filtro aesthetic a las redes y a hablar del lado oscuro y tóxico de la cultura del summer body, un negocio millonario que se alimenta directamente de nuestras inseguridades y del que nadie quiere hablar abiertamente.

La trampa de la estacionalidad corporal

La cultura del summer body nos ha vendido una de las ideas más retorcidas de la era moderna: que nuestros cuerpos son estacionales. Nos hace creer que nuestra piel, nuestras curvas, nuestra celulitis o nuestra falta de tonificación solo tienen derecho a ser vistos, a disfrutar del sol, a meterse al mar y a usar un bikini si cumplen con un estándar ultra específico y restrictivo de belleza.

Este pensamiento genera un impacto psicológico devastador que suele pasar desapercibido:

Fomenta conductas de riesgo (TCA): Restricciones calóricas extremas semanas antes de un viaje, ejercicio de compensación por pura culpa y el consumo de productos “detox” que dañan tu salud digestiva.

Restricciones calóricas extremas semanas antes de un viaje, ejercicio de compensación por pura culpa y el consumo de productos “detox” que dañan tu salud digestiva. Ansiedad anticipatoria: En lugar de emocionarte por tus vacaciones, pasas los meses previos estresada, midiéndote ropa y sintiendo terror de que llegue el día de pararte en la playa. La cultura del verano te roba la paz antes de que el viaje empiece.



Tu cuerpo no es una tendencia de temporada

La industria del fitness y de los suplementos necesita que te sientas insuficiente para poder venderte la solución rápida. Pero la verdad es que tu cuerpo no es una prenda de ropa que debas ajustar según la estación del año. Tu cuerpo es el hogar que te sostiene, el que te permite caminar por la arena, nadar en el mar, abrazar a las personas que amas y disfrutar de un helado por la tarde. Merece disfrutar de la vida exactamente como está hoy.

No tienes que “ganarte” el derecho a usar un traje de baño pasando hambre o matándote en el gimnasio por pura obligación. No necesitas pasar por una fase de preparación para existir en un espacio público bajo el sol.

¿El único requisito real que necesitas para tener un cuerpo de verano? Tener un cuerpo... y que sea verano. Quitémonos esa mochila llena de presiones estéticas, dejemos de postergar nuestra felicidad para cuando tengamos “cierta talla” y salgamos a disfrutar de la vida hoy. Tu cuerpo ya está listo. ¡Disfrútalo!